El primer vicepresidente de la AN dirigida por Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, consideró que la junta directiva de Luis Parra ha demostrado que son «primitivos» para la política y los llamó 5 veces traidores.



«No pueden decir Brito, Conrado Pérez o el señor Parra que son Primero Justicia. Ellos son cinco veces traidores. Traicionaron al pueblo que los eligió, al partido que los postuló, a la patria, a su familia y la amistad que muchos les dimos en PJ, así que no tienen ninguna autoridad para exigir absolutamente nada», señaló.

En declaraciones a la prensa, Guanipa insistió en que estos llamados opositores son «títeres de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello» y han demostrado «ser primitivos para hacer política, que no les importa el cumplimiento de las normas, el estado de derecho, lo único es el poder, sabiendo que tienen un profundo repudio popular, no son ni siquiera capaces de someterse al escrutinio del pueblo porque lo que quieren es seguir en el poder conscientes que o tienen el respaldo».

Sobre la simbología del partido que fue reclamada por Parra ante el TSJ oficialista hoy, junto con supuestos militantes de la organización, Guanipa señaló: «Ellos pueden tienen una sigla, una tarjeta, pero nunca podrán obtener nuestra conciencia».

Más temprano



Juan Pablo Guanipa este jueves que la mayoría opositora no participará en unas próximas elecciones sino se designa un CNE «creíble» y que ofrezca unos comicios transparentes.

«A esto no se le puede llamar elección, eso es una farsa electoral como la del 20 de mayo. El 20 de mayo la dictadura cometió la farsa de inventar un proceso electoral que nunca fue. Ahora, ¿Nosotros queremos participar en unas próximas elecciones? sí, para eso nacimos, pero definitivamente si no hay una elección con un CNE creíble, donde los que están fuera del país puedan votar, donde los jóvenes puedan inscribirse en el registro electoral, donde se redimensione el funcionamiento de la Fuerza Armada, donde logremos revisar todo el registro electoral permamente, con una elección así, claro que vamos a participar», dijo Guanipa a las cámaras de CNVE24.

El diputado aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro «jamás» aceptará esas condiciones porque «no tienen ninguna posibilidad de ganar».

«Qué pasa, la dictadura sabe que así no tiene la más remota posibilidad de ganar y maduro lo dijo después de las elecciones de la AN, en público, a partir de ahora no podemos participar si no tenemos certeza de que vamos a ganar. Cómo puede funcionar un país así, eso no tiene sentido, si hay una farsa electoral no vamos a participar y lo que está haciendo la dictadura es seguir hundiéndose, lo único que tiene es la FFAA», concluyó.