El diputado Juan Pablo Guanipa aseveró este jueves que los parlamentarios opositores que decidieron ponerle precio a su dignidad son el “bagazo” y los están dejando solos tras utilizarlos.

“Que ese señor (Cabello) salga a decir que el problema de la Asamblea es un problema de dos facciones, cuando él sabe que el problema de la AN, es que el Psuv ha intentado tomar por la vía de hecho a la AN, y para eso ha comprad a un grupo de diputados que terminan siendo títeres del Psuv, esa es la realidad de lo que pasa, decir que hay dos facciones es un falsa, la realidad es que el Psuv intentó comprar un grupo de diputados, y logró comprar a 10 diputados principales, eso es todo, ¿van decir ellos que no tienen nada que ver con eso?, hipócritas, son hipócritas, cínicos, salen a decirle a la gente una mentira, y piensan que esa mentira repetida varias veces se puede convertir en verdad”, expresó Guanipa en una rueda de prensa compartida en Twitter por la periodista Esteninf Olivarez.

El parlamentario agregó que la realidad es que “ellos (Psuv) compraron esos diputados y los están dejando solos, porque así son, porque es como cuando se chupa la caña y se bota el bagazo. Esos diputados que decidieron ponerle precio a su dignidad son el bagazo, ya esa caña fue chupada por la dictadura, y no pudieron cambiar la realidad de la AN. ¿Que ahora la falsa de la ANC va a tomar una decisión para restablecer la situación?, esa constituyente no existe”.

Por otra parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional anunció la actividad que tienen pautada para el sábado 11 de enero; se trata de un cabildo abierto en El Paraíso, en Caracas, que contará con la presencia de Juan Guaidó.

