El presidente de la AN, Juan Guaidó, reiteró este jueves que dará todo el respaldo institucional que necesite el presidente colombiano Iván Duque y su gobierno, para darle legalidad al restablecimiento de los servicios consulares, luego de que Nicolás Maduro mostrara ayer su disposición a recuperar las relaciones con ese país.



«El dictador rompió relaciones con Colombia en 2019, generando malestar y graves problemas para las poblaciones de ambos países. Ahora, tras el profundo rechazo y aislamiento internacional, intenta revertir y eludir su responsabilidad. Esta nueva maniobra desesperada no le servirá al dictador: comunicamos al Presidente Iván Duque que el Gobierno legítimo de Venezuela le dará todo el respaldo institucional para brindar de legalidad y legitimidad el restablecimiento del servicio consular, cuando decidan hacerlo», expresó Guaidó en su cuenta de Twitter.

Aseguró que tanto el gobierno colombiano como las instituciones «cuentan siempre con nosotros para trabajar en conjunto por el bienestar de nuestros pueblos, el combate del terrorismo y el narcotráfico que ampara la dictadura venezolana».

Ayer, Maduro dijo en cadena que estaba considerando restablecer relaciones consulares con Duque, a quien antier calificó de «Porky», como el dibujo animado de Looney Tunes, luego de que éste decidiera solicitar a Guaidó la extradición de la excongresista Aída Merlano, apresada en Maracaibo a inicios de semana.

“Creo profundamente en el compromiso de los empresarios de Venezuela, ellos quieren a su empresa, abrazan su sueño de ver a su empresa creciendo, les tiendo mi mano, vamos a producir juntos (…) el gobierno de Iván Duque, en una fantasía política rompió relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela y en funciones plena, pero por su extremismo ideológico, llevó las relaciones a un punto que en ningún momento había llegado. Antes se cooperaba con Álvaro Uribe Vélez había cooperación, les llevábamos los detenidos, pero Duque ha demostrado que no está a la altura de dirigir una nación. Venezuela y Colombia estamos obligados a tener relaciones políticas diplomáticas, cooperación. Tenemos más de 30 personas colombianas solicitadas por Interpol que no sabemos a quién entregárselos porque Duque solicita las detenciones es a Guaidó, que ni siquiera es presidente de la AN. No tienen límites para hacer el ridículo (…) Estoy dispuesto a restablecer las relaciones consulares con Colombia, para que esos temas se manejen a través de los cónsules. Iván Duque, escúchame. Tenemos cónsules de Europa y eso que muchos de ellos son opositores a nuestro gobierno. La inmadurez e insensatez de Duque le hace daño a la seguridad de Colombia” finalizó.”, afirmó Maduro por VTV ayer.