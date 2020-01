El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este jueves que deben reconocer los errores que se cometieron para poder avanzar, y reiteró en que se necesita el apoyo de la Fuerza Armada para superar la crisis.

“En Venezuela tenemos muy claro que enfrentamos una dictadura, que ha querido arrebatar el poder Legislativo, no inició en este año 2020, ha venido haciendo una escalada represiva brutal, debo decirlo, a esta hora, Gilber Caro lleva desaparecido físicamente más de 20 días, y lo que vimos el domingo e incluso el día de ayer es la metáfora de lo que pasa en Venezuela, el poder usurpando, los militares tomando control de instituciones legítimas del Estado, el atropello al ciudadano, gente migrando a por millones, nosotros estamos representando a los venezolanos, y por eso instalamos legítimamente la Asamblea en sede alternativa por la imposibilidad física por la fuerza de haber tomado militarmente el espacio, no permitir una cantidad de diputados, pretendieron tener listas y ser la fuerza armada quien determinara quien es diputado y quien no, cuando fue el pueblo de Venezuela quien lo determinó con el voto legítimo”, detalló Guaidó en una entrevista a Voz de América.

El líder opositor agregó que el Parlamento “se mantuvo firme a pesar del oro manchado de sangre, porque, aparentemente el gobierno estaría usando los negocios mineros para tratar de sobornar a los diputados. Si bien la balanza de la comunidad internacional se inclinó a la reelección, hubo un país que no lo hizo: Rusia. Moscú no se debería inmiscuir en los asuntos del país. Esperemos que no sea parte de una confabulación, una conspiración incluso, para hacerse de los recursos de Venezuela”.

“Lo que vive actualmente la nación no es solo un problema de los venezolanos. Hoy hay una clara vinculación, insisto, de Maduro con el terrorismo internacional. Como ejemplo, el homenaje hecho por el oficialismo tras la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Qassem Soleimani. El apoyo (de EEUU) es muy firme. Nuestro trabajo es lograr una solución. Y para eso contamos, sin duda, no solamente con EEUU sino con los países aliados en el mundo”, acotó.

Guaidó reiteró que “para que haya elección, debe haber condiciones Hoy no hay condiciones para una elección. Estamos luchando por condiciones para una solución a la crisis que vive Venezuela, que pasa por una elección sin duda. Entre esas condiciones, un Consejo Nacional Electoral independiente, electo como establece la Constitución, por la AN; el derecho a elegir y ser elegido; y observación internacional que sea competitiva. Si ellos prosiguen con su intención de convocar a elecciones en la circunstancias actuales, tenemos que poner una alternativa en la mesa, de unas elecciones libres”.

Finalmente, expuso que “tenemos que ponernos todos de parte de la Constitución. No es suficiente con que unos diputados empujen. Tiene que ser la Fuerza Armada, tiene que ser la policía, tiene que ser la iglesia, tienen que ser los estudiantes, tienen que ser los gremios, sindicatos. Todos los venezolanos empujar necesariamente para superar esta crisis. Lo que no podemos hacer es dejar de insistir. Lo que tenemos que hacer nosotros es cohesionarnos de nuevo. Lo que tenemos que hacer es reconocer los errores que se cometieron para poder avanzar”.