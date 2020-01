El diputado Rafael Veloz aseveró este viernes que para “reconquistar” la democracia y la libertad todos los venezolanos deben unirse para pasar de la propuesta a la acción.

“¡Hay esperanzas hermanos y hermanas! 100 diputados demostramos que la dignidad, los principios, valores y responsabilidad con la República, están por encima de cualesquiera otros intereses. Vienen tiempo mejores porque los buenos que somos más, lo lograremos. Y empujando esas puertas de la libertad están con nosotros millones de ciudadanos que creen y defienden la democracia”, expresó Veloz.

El diputado sostuvo que “lo sucedido en los primeros días de este 2020 que promete cambios verdaderos, quedará escrito en la historia venezolana. No ha sido tarea fácil llegar al espacio y el tiempo en el que estamos. Han sido días, semanas, meses de intensas jornadas cívicas en la calle, de conversaciones interminables con organizaciones políticas, con dirigentes políticos nacionales y regionales. Todos somos necesarios, todos somos importantes. En estas tareas no cabe el individualismo, el interés particular, todo lo contrario, sumamos voluntades, esfuerzos, propuestas y definiciones. Hoy estamos consolidados en una unidad superior que hará posible la transformación del caos, de la crisis, en las oportunidades de libertad, bienestar, paz, calidad de vida para todos los ciudadanos”.

Agregó el parlamentario que “tenemos por delante una agenda parlamentaria, política, social de envergadura, de mucho trabajo. Estamos preparados para ello. El presidente Juan Guaidó dio el primer paso al solicitar a nuestra respetada y querida organización política Voluntad Popular, liberarlo de la militancia partidista. Hay una variable clave hoy en nuestro país que es la unión de todos los factores, no solamente de partidos políticos. Hemos hecho una agenda intensa de construcción para la lucha en el 2020 con sindicatos, estudiantes, la iglesia, incluso. Hay que conseguir una base amplia de unión en Venezuela, sin duda alguna, empujar en una sola dirección cuando enfrentamos a una dictadura. Él no se ha ido de VP como pretenden hacer ver los interesados en debilitar la unidad. Su objetivo es articular acciones y vincular a todos los factores”.

La comunidad internacional -organizaciones y países- ha reiterado su apoyo al presidente Guaidó, y al parlamento nacional con sus 100 diputados dignos. La iglesia católica hizo lo propio, las Academias Nacionales del país se pronunciaron reconociendo la legitimidad constitucional de la Junta Directiva de la AN presidida por el diputado Juan Guaidó y rechazan por inconstitucional cualquier opinión sobre la existencia de dos juntas directivas del Parlamento venezolano.

“Iniciando estas declaraciones utilicé apropiadamente la palabra esperanza. Y con la fuerza y la fe en nuestra lucha por reconquistar la democracia y la libertad lo lograremos si TODOS, con mayúscula, nos lo proponemos y pasamos de la propuesta a la acción, de las letras a la activación coordinada, disciplinada de la agenda que tenemos por delante. Contamos con ustedes, hermanos y hermanas, llegó la hora de liberar a Venezuela de la tiranía. ¡Lo lograremos!”, concluyó.

Nota de prensa