El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, indicó en la sesión de hoy desde El Hatillo que tienen como tarea pendiente para el 2020 el resurgir de Venezuela.

«Seguiremos implementando los tratado internacional como el TIAR que es una lucha de los diputadosn y los enviados internacionales que han sido perseguidos en Venezuela. En 2019 construimos capacidades. Ahora este 2020 debe y tiene que ser el año de las realizaciones, de la realización de la república, el resurgir de Venezuela y para eso estamos aquí. Eso sigue siendo una tarea pendiente y responsabilidad», precisó Guaidó.

Por otro lado sobre los hechos de hoy aseveró que esta sesión ordinaria «debió realizarse en el Palacio Federal Legislativo, no es un pequeño grupo el que decide quién entra y quién no, siempre fue el plan de la dictadura, militarizarlo. Esta sesión se está haciendo aquí por una dictadura criminal que no va a ser suficiente para detener el cambio. El objetivo de la dictadura es la confrontación, hoy utilizaron armas, usaron terroristas. Hoy la FANB le debe una explicación al mundo mientras la mayoría de esa Fuerza Armada requiere atención… Vamos a seguir conversando con todos los sectores, nuestro objetivo es recuperar a Venezuela».

Alegó que «la dictadura bloquea las soluciones, genera la emergencia y bloquea su solución», al tiempo que advirtió que ellos «van a querer arremeter de nuevo».

«Hemos detenido el desangre de la nación con la protección de nuestros activos, pedimos disculpas por no haber logrado el objetivo de salir de la dictadura, tenemos que lograr elecciones libres», señaló.

Por otro lado reiteró que pueden llevar el salario en corto plazo a 120 dólares con el Plan País «y aún así no sería suficiente porque debe estar entre 500-600, pero podemos. Podemos atender la emergencia eléctrica, protegemos los activos para que no se los sigan robando».

Por último invitó a la ciudadanía a estar atentos a las próximas convocatorias de movilizaciones y anunció la próxima sesión de la Asamblea Nacional para el martes 21 de enero.