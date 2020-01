El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, convocó a una rueda de prensa desde la sede de El Nacional para explicar los pasos a tomar para la instalación del Parlamento pues desconoce la junta directiva de una minoría opositora a la que calificó como «pseudodiputados traidores».



«¿Qué corresponde hacer? Instalar el Parlamento y lo diremos en las próximas horas cuando será… En minutos los invito a la sede de El Nacional donde estaremos dando los próximos pasos y cómo será el proceso de instalación. A esta hora Venezuela no tiene Parlamento instalado ni la junta directiva para el nuevo año legislativo instalada porque no hubo verificación de quórum, no hubo votación nominal, secuestraron a los parlamentarios dentro del hemiciclo y al cuerpo diplomático y secuestraron parcialmente a los medios de comunicación… Ustedes van a ver voto a voto cómo se instala el Parlamento nacional», precisó Guaidó a los medios.

Manifestó que en lo que ha llamado como el «desmantelamiento del Estado de derecho», han tomado «violentamente el Palacio Legislativo por medio a lo evidente, a que somos mayoría a pesar de la persecución y que querían prevenir la entrada de los diputados. Hoy vieron la complicidad de unos pseudodiputados traidores».