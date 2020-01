La segunda vicepresidenta de la ANC, Gladys Requena, señaló este jueves que ante el «desacato» de la Asamblea Nacional el TSJ oficialista puede nombrar los nuevos rectores del CNE lo cual «siempre ha sido una opción».



“Esta ha sido siempre una opción. Hay que recordar que está el tema de la comisión legislativa que es un precepto constitucional que si no hubiese acuerdo en el caso de que estuviese funcionando normalmente la AN, que no tuviera el atributo del desacato, perfectamente por la vía de la comisión legislativa el TSJ tiene la facultad de hacer esa designación. De hecho, hay precedentes y antecedentes de designaciones de ese tipo”, detalló Requena a VTV.

Por otro lado enfatizó la necesidad que las fuerzas políticas «generen un diálogo de amplio espectro con los sectores productivos para el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades del pueblo».

«Es una urgencia que dentro del diálogo se den pasos definitivos para que se comprometan los sectores productivos nacionales para tributar a la construcción de la nueva economía», finalizó.