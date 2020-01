El diputado Franklyn Duarte (Copei-Táchira) expresó este lunes que están abiertos al diálogo con el presidente de la AN electo en El Nacional, Juan Guaidó y con los otros parlamentarios para sesionar en el Palacio Legislativo.

«Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a sesionar y abrimos las puertas; estamos dispuestos a cualquier diálogo con Juan Guaidó para llegar a un acuerdo y retomar entre todos el sesionar en el Palacio Legislativo», dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Duarte, electo ayer en la AN como primer vicepresidente aseveró que gozan de legitimidad porque había cuórum cuando inició la sesión en la que fue designado Luis Parra como presidente. «Nosotros quisimos hacer las cosas de la mejor manera, fue Guaidó quien no quiso entrar, a las 11 no llegó, a las 12 no llegó, a la 1 no llegó».

«Antes de entrar firmamos la asistencia y había más de 130 diputados presentes, eso está allí».

Indicó que pronto presentarán a la prensa y a la comunidad internacional el acta de la sesión y «las pruebas que indican que la votación fue realizada con 86 diputados».

Duarte expuso las razones por las cuales decidieron no apoyar a Guaidó para un nuevo período legislativo. «Ahora nos quieren llamar traidores, chavistas y maduristas, yo siempre he sido frontal en contra de los comunistas que han destruido el país, pero decidimos hacer esta rebelión porque no hemos sido escuchados en la AN. La cúpula que destruyó al país tiene 20 años, pero la cúpula caraqueña que vivió 20 años en democracia, tiene 20 años conviviendo con el comunismo y nosotros decidimos irrumpir en contra de esa oposición, porque la gente sigue muriendo de hambre, los niños en los barrios no tienen con que comer».

«La cúpula del G4 aprendió bastante del G2 cubano, tienen estrategia y cometen actos maquiavélicos para mantenerse en el poder (…) deben revisar a cada diputado, a mí que me revisen, nunca he estado inmerso en un hecho de corrupción, pero ahora debemos revisar a esos que hablan de la operación alacrán. Pero el tiempo y Dios nos dará la razón», sentenció.

A la vez que reconoció «con esto solo están disfrutando los comunistas, pero hay una crisis tan fuerte que en los hospitales no hay medicamentos, se mueren los niños, y por eso decidimos dar un paso al frente y luego que nos venga el chaparrón».

Señaló que Guaidó podía suspender la sesión y realizarla este lunes y dijo «nosotros condenamos el abuso de la GNB de no dejarlo entrar y hacer que se montara por una reja, pero él podía convocar para el 6, nosotros sabíamos que teníamos los votos para lograr la mayoría e instalar la nueva junta directiva».

«Nosotros habíamos dicho que sino nos dejaban entrar íbamos a otro sitio a sesionar, pero evadiendo alcabalas logramos entrar, así como entraron los diputados Freddy Superlano, Juan Pablo Guanipa, entre otros. Guaidó no quiso entrar y se le dijo a Edgar Zambrano y a Stalin González para iniciar y ellos seguían esperando a Guaidó, fueron respetuosos».

«Guaidó debía buscar una excusa para no entrar a sesionar porque sabía que no tenían los votos, pero yo creo que muchos diputados que no estuvieron en estos 30 se van a sumar».

Duarte destacó que diputados de AD estuvieron en el Hemiciclo pero no votaron por Luis Parra como presidente de la AN.