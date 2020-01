El internacionalista Félix Arellano considera tanto a Rusia como China les interesa obtener acuerdos con la AN dirigida por Juan Guaidó para garantizar que sus inversiones en Venezuela cuenten con una base legal y el respaldo internacional.



«Yo estoy seguro de que la AN dirigida por (Juan) Guaidó puede trabajar seria y exhaustivamente esos temas. Rusia se fue por el peor de los caminos. Ha debido decirle a Nicolás Maduro que la comisión de Política Exterior, de Energía y de Finanzas de la AN esté presentes en el evento. (…) La propia Rusia debe estar meditando al interior de Kremlin: «esto no es lo que queríamos, no es lo que necesitamos. Necesitamos algo que cuente con el respaldo internacional. Si a la AN que preside Guaidó se le llevan los acuerdos negociados con China y Rusia van a ser trabajados con seriedad y lo que tiene que revisarse se revisará. No tengo la menor duda del equipo técnico de esta asamblea que preside Juan Guaidó», expresó.

Agregó que Rusia ya le ha planteado a Nicolás Maduro un mayor apoyo económico, más sólido en inversiones, «y la necesidad de que contaran con una base legal, que es que sea aprobado por la AN».

En cuanto a las negociaciones para salir del gobierno de Nicolás Maduro, Arellano dijo que implica coordinación y que no hay que dudar que EEUU se ha esforzado en negociar con Rusia el tema Venezuela. «Pero una coordinación más activa de medidas duras y persuasión para le negociación, no la ha habido y ahí hay que hablar con la UE y el resto de la comunidad».

«Cuando se va a ir a una negociación tan compleja como el proceso bolivariano hay que golpear y extender la mano. Yo pienso que esa estrategia no está muy bien definida en EEUU, y le ha costado al presidente Trump manejar el tema persuasivo y coordinarse con el resto de los actores», aseguró.

En tanto, afirmó que el documento que se dio cuando Noruega patrocinó encuentros entre oposición y gobierno es una «propuesta viable» para la negociación venezolana, «que busca equilibrio, ese documento ya existe, lo presentó el equipo de la oposición democrática, lo avaló Noruega y cuando el proceso bolivariano observó que ya habían bases, se retiró porque no quiere aceptar ninguna solución negociada, entonces EEUU tiene que aplicar la medida dura pero no solo puede ser EEUU, porque pierde efectividad, tiene que coordinarse con el Grupo de Lima, el GCI, el propio Vaticano, los países europeos que no son miembros y es clave el papel de Rusia y China».