El exembajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, indicó este jueves que América Latina no tiene futuro mientras persista la tensa situación política en Venezuela lo cual «ha agravado la situación social».



Afirmó esto tras un encuentro con Leocenis García quien lo reconoció por su trabajo a «vinculado con el rescate de la democracia», además ambos coincidieron en que «debe ser una tarea para lo cual deben buscarse mecanismos con carácter de urgencia en virtud de que también está en riesgo el futuro de Colombia».

Tanto Santos como García estiman que es necesario, una vez planteado un escenario favorable tendiente al restablecimiento democrático y pacífico, permitírsele a Nicolás Maduro la posibilidad de negociar su salida del poder.

García planteó que no sería extraña la posibilidad de que pudiera presentarse una situación de malestar «debido a la constante violación del derecho no solo al voto, sino de su validez y su capacidad de lograr cambios por la via electoral».

Nota de prensa