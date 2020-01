La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, está en contra de participar en cualquier tipo de elecciones tras la renovación del CNE mientras Nicolás Maduro y las mafias de las que forma parte estén en el poder.

«El que crea que cambiando al CNE o los centros de votación, o cambiando a los rectores va a haber votaciones reales está mal. Podemos poner a Nelsón Mandela, a la Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King al frente del CNE, pero seguirá existiendo el sistema de mafias», dijo en entrevista exclusiva a ND.

«¿Quién controla las armas en Venezuela? Las mafias; ¿Quién controla la justicia y los tribunales? Las mafias; ¿Quién controla los medios de comunicación? Las mafias; ¿Quién controla la plata? Las mafias; ¿Quién gana las elecciones en Venezuela? Las mafias», enfatizó. «Aquí no habrá ninguna posibilidad de lograr lo que todos aspiramos que es el ejercicio pleno de la soberanía popular si primero no sacamos las mafias, todo lo demás es una simulación de lucha para convivir con las mafias».

Asimismo, Machado aseguró que la corrupción no solo existe dentro de la política, sino que ha permeado en todos los niveles y eso contribuye a que Maduro se mantenga en el poder. «Esto que está pasando es un asco y desgraciadamente no es solo en la AN, esto lo vemos en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas, la construcción, comercios, universidades, ONGs y hasta en las iglesias».

«Cuando pensamos que estos criminales han saqueado a Venezuela y se han robado como mínimo 700.000 millones de dólares, ¿tú te imaginas lo que pueden hacer con esa plata?. Sí, han quebrado ha mucha gente y no todos se visten de rojo; esos son los más útiles: gente que trata de alterar la opinión pública con encuestadoras, periodistas, medios de comunicación y esto es muy doloroso», expresó. «Cuándo preguntan por qué no hemos salido de esto antes, esa es la respuesta: porque en los más altos niveles hay infiltración de personas que le sirven a la narcotiranía».

Represión, propaganda, financiamiento criminal y complicidad sostienen a Maduro

Machado precisó que el régimen de Maduro se sostiene en «3 pilares fundamentales»: el sistema de represión; el sistema de proganada y de silencio, de mentiras y de tergiversación de la realidad; y el tercero el financiamiento criminal; todo esto con la complicidad de quienes están haciendo mucho dinero.

A su juicio estos tres pilares hay que desmontarlos y socavarlos. «En cuanto al financiamiento criminal hay que moverse muy rápido porque de allí que estén haciendo esfuerzos con el petro, que no lo ha logrado pero es una gran alerta. Los países del hemisferio pueden cerrar los canales que el régimen usa para baipasear las sanciones con gente en el Medio Oriente o en Asia que están siendo cómplices con lingotes de sangre para sostener la tiranía».

«A ellos no les importa que la gente se muera de hambre. No les importa que exista plata en el país para generar mejores condiciones de vida, este es un país que se está muriendo literalmente de hambre. ¿Cuántos niños venezolanos cada día que pasa cruzan el umbral del daño irreparable a su cuerpo, a su mente a su alma? Y aún así hay personas capaces de decir que esto está mejorando en aras de ir a un proceso de liberalización al estilo China y piden que se retiren las sanciones».

A la vez que destacó que la crisis generada por el chavismo ha dejado el país desolado. «¿Dónde van a vivir los hijos de los venezolanos? ¿Qué va a quedar de Venezuela? Este es un país que está en proceso de somalización. Venezuela está dividida en 3, tiene una diáspora de más de 7 millones 300 mil venezolanos, el 25% de la población está fuera del país; luego tenemos una Caracas aislada, fortificada, que es una burbuja dentro de una burbuja; y el resto del país es una Venezuela feudal donde los grupos criminales tienen el control del territorio, no entras sino le da la gana a la guerrilla a carteles o a grupos criminales».

«No existe la soberanía. ¿Cómo se puede hablar de la soberanía popular de una eleccion? Es inconcebible. Quienes hablan de esto no entienden nada».

La salida y el papel de la comunidad internacional

Pese a que no existen fórmulas mágicas, Machado consideró que lo primero para lograr la salida de Maduro es tener claro que no es una lucha local porque «el régimen tiene cómplices mundiales como Irán, Siria, Rusia, el Hezbolá, ELN, Farcs, carteles de la droga y el Foro de Sao Paulo», dijo. «Son actores trasnacionales y tienen un proyecto hemisférico, por eso entre todos los países democráticos debemos articular y estar conscientes de que está en juego la democracia occidental y millones de venezolanos que están siendo destruidos».

«La única manera de que un sistema criminal ceda es ante la presentación de una amenaza creíble que represente un daño superior que el permanecer en el poder. Solo allí estos mafiosos van a ceder».

Expuso que no deben plantearse soluciones convencionales. «Es ridículo decir que sea planteada una invasión, como el desembarco de Normandía». «Estamos en el siglo XXI por favor. El dolor y la destrucción de una sociedad no se banaliza de esa manera. Los conflictos no convencionales tienen lugar en múltiples planos. El ciberespacio, la inteligencia, la policía mundial internacional, la justicia internacional, el mercado internacional y las sanciones y el más importante de todos es la mente, el plano psicológico y allí la opinión pública es crucial».

«Además, hay que deslastrarse de los corruptos y de aquellos que han sido penetrados por los testaferros e hilos del régimen, ya que hay un conjunto de personas que han hecho muchísimo plata y son parte del estatus quo y no quieren que Maduro se vaya y dicen que todo está bien, que todo está maravilloso y quieren convertir a Venezuela en un gran bodegón».

La líder opositora subrayó que el papel de la comunidad internacional es fundamental y aseveró que lo primero que deberían hacer los países que apoyan la salida de Maduro es «descartar todos los diagnósticos errados que recibieron y creyeron sobre la situación de la Fuerza Armada o la posición de algunos capos de las mafias».

«Los países deben entender que solo queda la opción de crear una amenaza creíble a través de la fuerza, debe aplicarse el concepto de una guerra no convencional y entender que la sociedad venezolana no se va a rendir y que está dispuesta a luchar, pese a que se ha sentido profundamente defraudada y traicionada en múltiples oportunidades».

Enfatizó que los venezolanos tienen años luchando por salir de Maduro. «Es absolutamente cruel y falso decir que no hemos estado dispuestos a luchar y que no lo hemos dado todo. El que diga eso quiere engañar, este es un país que lo ha dado todo de manera admirable, lo de Bolivia lo hicimos, lo de Hong Kong lo hicimos y dentro de la FANB hay cientos de militares presos, torturados, al igual que sus familias».

«En su momento faltó el apoyo de la comunidad internacional y la fuerza externa porque se lavaron las manos y nos empujaron; ahora hace falta entender que se necesita una dirección política que no esté infiltrada y que genere confianza y aprobación».

Sobre Guaidó y el 30 de abril

Machado se refirió a la gira internacional que emprendió Guaidó e indicó que los líderes del mundo deben tener claro que un régimen criminal-terrorista como el que gobierna Venezuela es una amenaza global que busca desestabilizar el hemisferio, como advirtió hace tiempo. «Un régimen de esta naturaleza no es contenible dentro de las fronteras y espero que en estos encuentros haya quedado claro la naturaleza de esto y como afecta a cada una de las naciones del hemisferio».

Consideró que Guaidó cometió errores en 2019 cuando se desvío de la ruta del 233 y el compromiso asumido el 23 de enero, a la vez que dijo que lo sucedido el 30 de abril fue «una trampa». «Esto fue un error garrafal y es la demostración de que con las mafias no se puede plantear una transformación, aquellos que hablan de Pinochet y de la transición española no entienden que esto es otra cosa, esto es un sistema criminal-terrorista».

«Si dejas al jefe de la mafia judicial, militar, económico que son los que estaban detrás de esta operación del 30 de abril en la jefatura del gobierno de transición; ¿crees qué tienen los incentivos para llevar adelante un proceso de búsqueda de la justicia? Ellos mismos iban a condenar a Venezuela a un sistema como Rusia, Nicaragua o algo peor».