El diputado Romel Guzamana (VP-Amazonas) reveló este jueves que ha recibido llamadas de personas ofreciéndole dinero para que deje de apoyar a Juan Guaidó.



«Sí. Han intentado sobornarme pero yo me debo a los pueblos indígenas, a mi familia y a mi fracción parlamentaria: a VP. Nosotros hicimos un compromiso, palabra de indio, y la verdad es que no acepto, porque eso va en contra de mis principios morales», dijo en entrevista exclusiva a ND.

«Nosotros en Amazonas vamos a seguir sin sobornos. Lo único que le digo a esas personas que intentan sobornar a diputados que no pierdan el tiempo conmigo», agregó.

Pese a que no reveló nombres ni cifras, el parlamentario señaló que ha sido contactado a través de varios números telefónicos desconocidos y le ofrecen beneficios monetarios. «Me llaman del 0412, del 0424, números que no tengo registrado, siempre a través de terceros. Me han dicho que hay algo bueno, te ofrecen que vas a ser jefe, que hay buena plata».

«Pero contrario a esto creo que no hay allí nada que buscar, nada de eso es posible», aseveró.

Sesiones de Parra son irritas

Guzamana reiteró que Guaidó cuenta con el apoyo de la mayoría opositora. «Son más de 96 diputados los que le han dado el respaldo a Juan Guaidó, entre principales y suplentes, pese a que el alacrán ha intentado picar a varios».

«Estas sesiones írritas de Parra, sin fundamento parlamentario donde ellos han sesionado, son inválidas. Esa asamblea no existe. La única que existe es la asamblea democrática».

Reiteró que su partido está dispuesto a ir a unas parlamentarias pero después del «cese de la usurpación».

«Se está trabajando en el comité de postulaciones para el CNE. Ya empezaron a recibir los documentos de las personas que van a postular para rectores. La sociedad civil, una vez que esté organizada, va a postular a las personas con méritos democráticos para asumir ese cargo».

«Estamos dispuestos a hacerlo e iríamos a unas parlamentarias, pero consecuentemente al cese de la usurpación, que es fundamental. Así lo ha decidido nuestra fracción VP y tiene que ser clara y tajante frente a la sociedad y los partidos políticos», enfatizó.

Sobre el TSJ

El TSJ declaró como carente de «validez, existencia y eficacia jurídica» la juramentación de Guzmana en 2016 y su incorporación a la AN por considerarla una «violación flagrante del orden público constitucional». Tras varios años, Guzamana sostiene que esas sentencias son invalidas.

«Nosotros nos hemos mantenido. Tenemos la convicción fuerte del pueblo de nuestra circunscripción electoral y estamos apelando al artículo 200 que tenemos inmunidad parlamentaria. Además el estatus de los de Amazonas es igual a los de los 112 diputados. Estamos en la misma cancha, corremos en la misma plaza».

A su vez respondió al diputado oficialista Saúl Ortega quien dijo este miércoles que Guzamana y los otros tres diputados de Amazonas no son parlamentarios y por eso no les fue permitida su entrada a la instalación de la junta directiva del Parlamento el 5 de enero. «Yo le diría al sapo cooperante de Ortega que él sí no es un diputado porque es un colaboracionista, un esbirro más del gobierno. Él no es quién para decir si somos o no diputados. Yo le digo a él que no le temo al régimen».

«Han molestado, perseguido a tantos diputados, como a Requesens y a Gilber Caro, por solo nombrar a algunos que ya todo el mundo sabe que operan a través del Sebin quienes son los esbirros implacables del régimen. Pero la Fiscalía obviamente no va a actuar ni hará nada con todo el bandidaje que han hecho».

Destacó que pese a la persecución y a las sentencias del TSJ ha podido cumplir con su labor parlamentaria. «Nosotros cumplimos debidamente, asistimos a las sesiones, cumplimos con la asistencia, la gente nos reconoce. Hemos participado en acuerdos de ley para el desarrollo de los venezolanos y principalmente hemos defendido a los pueblos indígenas».

«Un año es poquito»

El también abogado resaltó que apoya a Guaidó como presidente encargado de Venezuela e indicó que solo ha pasado un año desde que se inició la ruta del cese de la usurpación para sacar del poder a Nicolás Maduro. «Un año es poquito. Debemos recordar que esta ruta va enfocada hacia las instituciones más poderosas que tiene Venezuela, en especial a las Fuerzas Armadas, quienes deben desprenderse del régimen que cada día está matando a sus familias. Un régimen que viola la constitución y que es pura mafia y terrorismo».

«Hemos visto como a lo largo de todos estos años han ejercido la violencia. Como cualquier manifestación es reprimida por el Faes y el Sebin, pero esperamos que este año 2020 sea un año bueno. Porque contamos con el poderío internacional, aplicación de la geopolítica y esperamos buenas noticias de la gira de Juan (Guaidó)».

Estimó que Guaidó sigue contando con el respaldo de la mayoría de los venezolanos. «Hay encuestadoras que dicen que Juan como imagen está por encima del 16% de aceptación, mientras que Nicolás Maduro está por debajo de 9%. O sea que la gente lo sigue apoyando. Pese a la diáspora, la gente sigue activa».

«En 2019 vimos las negociaciones de Oslo, la mesa de trabajo y el régimen abandonó. A estas alturas, teniendo cuatro dedos de frente no podemos negociar con el régimen porque no es la tripartita política, sino cientos que mueren de hambre y están pasando trabajo, mientras Maduro sigue usurpando».

La guerrilla opera sin freno en la frontera

El parlamentario quien ha denunciado la presencia de la guerrilla en ciudades del sur del país aseveró que la guerrilla colombiana «sigue haciendo de las suyas». «Sigue en aumento. Siguen reclutando jóvenes de 15 a 20 años, sigue la tasa delictual. El soberano no existe en las fronteras y debemos buscar una solución apegada a la constitución para acabar con esto.

Asimismo, apuntó que tiene proyectos fundamentales para cuidar las zonas fronterizas. «Hay acuerdos bilaterales, con el apoyo de Juan Guaidó que como presidente encargado tiene esas atribuciones. Debe actuarse para que la situación ilegal que impera en estas zonas se revierta».