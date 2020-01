Nicolás Maduro expresó este miércoles que la “inmadurez e insensatez” del mandatario Iván Duque le hace daño a la seguridad de Colombia, por lo que lo catalogó de no estar a la altura de dirigir una nación.

“Creo profundamente en el compromiso de los empresarios de Venezuela, ellos quieren a su empresa, abrazan su sueño de ver a su empresa creciendo, les tiendo mi mano, vamos a producir juntos”, afirmó Maduro por VTV.

El representante oficialista aseguró que “estamos entregando a nuestro pueblo los mejores zapatos del mundo, no son como los zapatos de ‘Manacho’. Activamos la industria y creamos empleos para vencer la guerra económica y la inflación inducida con el plan z”.

“Recibimos un código rojo de Interpol, y descubierto unas personas solicitadas por la justicia colombiana, y cumpliendo nuestro deber, las fuerzas especiales del Faes detuvieron a unos ciudadanos colombianos, se detuvo a una senadora de un partido de derecha, Aída Merlano, muy famosa en Colombia y está recluida en el Sebin”, acotó.

En torno a la relación con Colombia, dijo que “el gobierno de Iván Duque, en una fantasía política rompió relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela y en funciones plena, pero por su extremismo ideológico, llevó las relaciones a un punto que en ningún momento había llegado. Antes se cooperaba con Álvaro Uribe Vélez había cooperación, les llevábamos los detenidos, pero Duque ha demostrado que no está a la altura de dirigir una nación. Venezuela y Colombia estamos obligados a tener relaciones políticas diplomáticas, cooperación. Tenemos más de 30 personas colombianas solicitadas por Interpol que no sabemos a quién entregárselos porque Duque solicita las detenciones es a Guaidó, que ni siquiera es presidente de la AN. No tienen límites para hacer el ridículo”.

“Estoy dispuesto a restablecer las relaciones consulares con Colombia, para que esos temas se manejen a través de los cónsules. Iván Duque, escúchame. Tenemos cónsules de Europa y eso que muchos de ellos son opositores a nuestro gobierno. La inmadurez e insensatez de Duque le hace daño a la seguridad de Colombia” finalizó.