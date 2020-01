El constituyentista Hermánn Escarrá aseguró este viernes que las decisiones tomadas por la AN en «desacato» no tienen «validez ni efecto jurídico», y exclamó que la oposición liderada por Juan Guaidó no tiene «dolor nacional» por el pueblo.



“La AN está en desacato porque no cumple las decisiones del TSJ y se aparta del cumplimiento de la Constitución venezolana. El problema que se tiene ahora es que hay dos oposiciones que están generando graves divisiones por eso es necesario que nosotros rescatemos la tolerancia con el diálogo para respetarnos como pueblo en la búsqueda de soluciones” apuntó.

«Hay dos oposiciones en particular que definen parte del contenido y alcance de lo planteado. Una que es golpista, supremacista, que no tiene ningún interés por lo que son los objetivos nacionales de la patria, de hecho suelen ser violentos (…) Es una oposición que no siente la patria, no tiene un dolor nacional por el pueblo. Pero hay una oposición seria, de verdad, de convicciones democráticas que siempre acepta la vía del diálogo porque al final en democracia el dialogo es esencial y fundamental», dijo Escarrá entrevistado en VTV.

Señaló que el país opositor no comparte la tesis de la violencia y que más bien «ve con mucha preocupación» el dinero que EEUU ha entregado a «algún liderazgo de la oposición» y los fenómenos de corrupción «y de utilizar a Venezuela para que se produzca una negociación».

En tanto, afirmó que la ANC puede cesar a cualquier titular del poder constituido y nombrarlo, en referencia a la AN, pero que si el «camino» es a través del TSJ, «me parece que es extraordinario porque al final el TSJ es la cúpula de la constitucionalidad y la legalidad».