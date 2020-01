Gustavo Adolfo López Barrientos, quién aseguró no ser militante activo de Copei pero si «socialcristiano por convicción», atizó en una carta contra Franklyn Duarte a quien acusó de ser «corrupto convertido en dirigente».

«Copei no es la sombra de sus principios y valores. La corrupción que se evidenció en la gestión de César Pérez Vivas, no solo fue el piso para que retornaran al poder los fascistas, sino que dio nacimiento a corruptos convertidos en dirigentes como es el caso de Franklyn Duarte. Persona que fue cuestionada por corrupción por el manejo doloso en la Caja de Ahorros de la Policía del Táchira. Allí Pérez Vivas jugó a la impunidad y lo consiguió y ese seudodirigente aprendió a delinquir. Son mis compañeros de COPEI los responsables de ese entuerto y que ahora quieren lavarse las manos. Así actúan los irresponsables. Franklin Duarte no actuó solo en la traición a los venezolanos, era el supuesto Secretario General de lo que denominan el Copei legítimo que capitanean César Pérez Vivas y Fernando Andrade», reza el escrito de López Barrientos.

Aseguró que a Fernando Andrade «tengo conociéndolo como dirigente de Copei desde que su papá le consiguió como premio que fuera Alcalde de Michelena. El señor Andrade padre, acostumbrado a hacer dinero y vivir a expensas de los gobiernos de turno, creyó conveniente que su mascota tenía que ser además Gobernador del Táchira. Tal vez pensó que así saqueaba el erario público sin intermediarios. También muy amigo de Pérez Vivas».

«Lamentablemente, en Copei se impregnó la opacidad. La creatividad pasó al olvido, y ahora nos dirigen enclenques raponeros», precisó.

Recordó que AN les ganó las primarias a gobernadores «y seguimos sin reconocer a los ganadores. El comportamiento de nuestra dirigencia ha sido decepcionante porque entienden la política para la prevenda. Franklyn Duarte de policía pasó a millonario. Eso no se entiende si ni remuneración recibía desde la Asamblea Nacional».

«La mediocridad gobierna en Copei. Me niego a callar tal aberración y pido perdón», finalizó.