El abogado y dirigente político Enrique Aristeguieta Gramcko afirmó este jueves que el principal “enemigo” de la democracia es la extrema izquierda, el comunismo, tras asistir al evento “Foro de Sao Paulo: Amenaza y asalto a las democracias desde Caracas”, desde la sede de Vente Venezuela y que reunió a diferentes panelistas para analizar este nuevo encuentro en la ciudad capital.

El foro moderado por Víctor Maldonado comenzó con la ponencia del politólogo, Pedro Urruchurtu, quien aseguró que “a partir del 2015 América Latina comienza a dar un viraje muy interesante a nivel ideológico y económico, y obviamente hay un revés para el Foro de Sao Paulo, un debilitamiento de su propia narrativa de poder y que los ha hecho replantearse su modelo de poder y su estrategia para acceder y tomar el poder”.

“Este año trae tres batallas tempranas y ellos [Foro de Sao Paulo] lo ha entendido, particularmente dos que han entendido que deben dar. La primera de ellas es el 20 de marzo con la elección del Secretario General de la Organización de Estados Americanos [OEA], donde Luis Almagro busca su reelección; la segunda batalla será el en mayo con la elección presidencial en Bolivia, el país en el cual se ha fraguado la peor derrota del Foro de Sao Paulo por la manera en que se dio la salida de Evo Morales y la pérdida del país. La tercera batalla tiene que ver con la desestabilización en la región, bajo el pretexto de las demandas sociales bajo la bandera de las reivindicaciones sociales”, analizó Urruchurtu.

Por su parte el embajador Milos Alcalay sentenció que “los miembros del Foro de Sao Paulo están escondiendo su fracaso. A lo único que desestabilizaron fue a Evo Morales”, en referencia a la ola de protestas impulsadas por esta organización en Colombia, Ecuador y Chile. Además aseguró que “estos regímenes son muy buenos para el mal. El Foro de Sao Paulo optó en un tiempo por destruir las instituciones y crear instituciones como el Alba”.

En referencia a la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo celebrada en Colombia esta semana, expreso que mientras hay una cumbre que denuncia a Irán en América Latina, el Canciller [usurpador] va a Teherán”. Alcalay concluyó expresando que “su estrategia será volvieron al accionar de los años 60 de una lucha contra el imperio. ¿Qué podemos hacer? Escribir nuestra propia historia y luchar”.

“Recordemos hoy 23 de enero que tuvimos un pasado glorioso, el sentimiento que aún habita en nosotros es de salvar la República”, inició Perkins Rocha su intervención. El abogado expresó que “a los venezolanos no nos han preparado para un elemento que nos ha chocado: La fuerza”, y que además históricamente no han enseñado que “ser demócrata parecía ser pagar tributos e ir a votar. Hoy, para los jóvenes debe ser otra cosa”.

Enrique Aristegueta Gramcko comenzó preguntándose “¿Cuándo vamos a salir de esto? El día menos pensado”, quien calificó al chavismo “el grupo más maligno, resentido y lleno de odio que ellos. Nuestro deber como ciudadanos es hacer todo lo posible para salir de esto lo más pronto posible. Ya son 20 años”.

“El ánimo no se puede perder, las ganas de hacer algo no se puede p e rder, la ética no se puede perder, las ganas de salvar a Venezuela no se puede perder y hoy no estamos solos, la mayoría está con nosotros. Si Guaidó echa pa lante, hay un pueblo que lo va a seguir”, finalizó Gramcko.

Finalmente, para cerrar el conversatorio, María Corina Machado expresó que “esta lucha ética y existencial la tenemos muy clara cuando se destapa y devela el por qué no hemos sacado a los criminales del poder y es que hay mucha gente haciendo mucha plata”.

Machado afirmó que “en nuestro ADN esta la vocación libertaria. Queremos vivir en Venezuela y en libertad por eso tenemos una sola opinión: Luchar hasta vencer; y por eso hemos decidido la definitiva instauración de la República Liberal Democrática, sueño de nuestros padres fundadores”.

Por último, aseguró que en Venezuela “este sistema ya no es una dictadura. Con lo que se ha denunciado esta mañana quedó claro, este sistema integra el crimen y el terrorismo. La sociedad venezolana está lista para dar su contribución a la historia de Venezuela, de la región y diría, del Occidente”.

Nota de prensa