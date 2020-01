El canciller del gobierno de Nicolás Maduro; Jorge Arreaza, notificó este viernes la comunicación que fue enviada a la CIDH, en donde ratifica que la visita in loco que pretendía hacer la organización no está autorizada.



«Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada», señala Arreza en Twitter.

El comunicado en cuestión reza que debido a que se separaron en 2019 de la OEA y que no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones de personas que «usurpen o pretendan usurpar la representación legitima» del país, no se autoriza le entrada de la comisión.

La misiva firmada por Larry Devoe, agente del gobierno madurista ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, afirma que «el Gobierno venezolano no autoriza la supuesta visita de la CIDH a nuestro país. El Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía, continuará trabajando coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».

Ayer se supo por Humberto Prado, comisionado de DDHH de Juan Guaidó, que la CIDH llegará a Venezuela el 3 de febrero y estarían hasta el 7, respectivamente.

A continuación, el comunicado:



Caracas, 27 de enero de 2020.

Señor PAULO ABRAO Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, EE.UU. –

Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer referencia a la información difundida por los medios de comunicación social, en relación con la supuesta «visita- pautada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la República Bolivariana de Venezuela

Al respecto, me permito recordar que en fecha 27 de abril de 2019 entró en vigencia la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada por el Gobierno venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 143 del referido instrumento En consecuencia. a partir de la mencionada fecha, la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado Parte de la Organización de Estados Americanos,

Adicionalmente, en ningún momento el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país, tomando en cuenta lo antes señalado y el histórico irrespeto de la Comisión a los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.

En este punto, vale subrayar que Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legitima de nuestro país. conforme a las normas del derecho internacional y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tal como fue informado a la CIDH en diversas ocasiones. incluso mediante comunicación AGEV/2017-000169. del 23 de junio de 2017, conforme al marco jurídico interno de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional no tiene competencia para actuar en nombre del Estado venezolano ante organismos internacionales de carácter intergubernamental, pues dicha atribución se encuentra reservada de manera exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional.

En virtud de todo lo anterior, resulta jurídicamente improcedente el desarrollo de una «visita in loco de la CIDH a Venezuela especialmente tomando en cuenta lo dispuesto en el articulo 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a tal efecto señala:

«Articulo 18 Respecto de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones g. Practicar observaciones in loco en un Estado. con la anuencia o a invitación del gobierno respectivo «(Destacado añadido)

En razón de lo precedentemente expuesto, sirva el presente para reiterarle que el Gobierno venezolano no autoriza la supuesta visita de la CIDH a nuestro país. El Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía, continuará trabajando coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sin más a que hacer referencia, queda de ud,

Larry Devoe Márquez

Agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela.