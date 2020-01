Mauricio Claver-Carone, principal asesor de Trump para América Latina, concedió una entrevista a la agencia Efe durante su visita a Perú en la que se refirió al caso Venezuela y Juan Guaidó.

A continuación el extracto de la entrevista:

P: Se cumple un año de la asunción de Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, ¿Qué balance se puede hacer de este año, que no tuvo muchos avances? ¿Se pudo hacer algo mejor?

R: Estoy en desacuerdo con ese análisis, en el sentido de que desde que asumió Guaidó, y nosotros adoptamos la política de presión máxima, hemos visto más avances y más presión sobre la dictadura que lo visto en los últimos 12 años.

Vemos un régimen aislado. La coalición por la democracia es la más grande de la historia moderna. Se está creado un sistema de sanciones. Hay una presión económica inmensa sobre el régimen y seguimos viendo el sentir popular donde no hay encuesta que deje de señalar que Guaidó es la figura política más importante y querida de Venezuela.

Vemos una oposición más unida que nunca, y pese a los altos y bajos, los últimos ataques contra Guaidó han reforzado esa alianza a pesar de los esfuerzos de soborno y violencia.

Los éxitos se pueden definir. La trayectoria seguirá y vendrán más acciones. Tenemos una política de presión máxima, pero no estamos ni cerca de donde podría llegar esa presión. Seguiremos así encaminados hasta que haya elecciones libres, democráticas, pacíficas, lo que no es imposible (…) Maduro desconfía de las Fuerzas Armadas, y teme que van a volver a cumplir con la Constitución, por eso quiere extinguirlas y aprovechar para que las milicias las reemplacen (…) eso es vergonzoso, y las FF.AA deberían ver el ejemplo civil de la FF.AA de Bolivia para defender su democracia.

P: La presión económica en Venezuela también va pareja a la crisis migrante. ¿Qué se puede hacer en este sentido?

R: Los hechos demuestran que el éxodo es culpa de Maduro, el mal manejo y la ingobernabilidad. Empezó antes que se pusieran las sanciones de presión máxima, y no va a mejorar, y no importa qué hagamos, hasta que Maduro salga del poder y se permitan unas elecciones y una transición democrática.

Venezuela no tiene razón para estar en crisis, tienen todos los recursos del mundo y debería ser uno de los países más exitosos de la región. Nosotros tenemos claro, como lo tiene claro el pueblo venezolano, que hasta que Maduro no salga del poder esa situación no se va a aliviar. Por eso mantendremos la presión al régimen y los individuos que causan daño. EFE