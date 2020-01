El excandidato presidencial Eduardo Fernández manifestó este lunes que a pesar de que Copei está «secuestrado» por el TSJ sigue luchando por darle a los venezolanos justicia social.

«El partido Copei hoy está secuestrado por el TSJ, pero eso no nos amilana. El hecho de que circunstancialmente no contemos con ese instrumento de lucha no nos puede paralizar», posteó en Twitter.

«El compromiso de la democracia cristiana va mucho más allá de unas siglas».

Destacó que el país necesita «más que nunca una fuerza política comprometida con los valores del Humanismo Cristiano, comprometida con la democracia, en la defensa de la dignidad de las familias venezolanas».

«Copei nació con el lema por la justicia social en una Venezuela mejor».

En diciembre de 2019 el TSJ designó a una nueva directiva del partido socialcristiano Copei, según se lee en la sentencia 0461 redactada por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. El pasado 27 de agosto, la Sala había emitido otra decisión nombrando a una junta directiva que no llegó a instalarse en su totalidad.

Hoy más que nunca tenemos que luchar por la justicia.

