El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, arribó este domingo al centro de Caracas, y se dispone a llegar al Palacio Federal Legislativo para la sesión que elegirá la nueva junta directiva del Parlamento para este año.



«No vamos a permitir que ni un diputado no entre al Parlamento, eso no es una posibilidad en este momento, tenemos estimado esto, no es el palacio federal lo que define al Parlamento, se puede instalar con todos sus diputados donde sea necesario. (…) No podemos entrar como parlamentarios. ¿Quién decide? Fue el pueblo de Venezuela», dijo Guaidó a los funcionarios de la PNB.

Guaidó chazó este domingo que funcionarios de la GNB impidan el acceso de la prensa al Palacio Federal Legislativo, en el marco de la elección de la nueva junta directiva para este quinto y último período legislativo de la oposición.

«No puede ser que militaricen el palacio para tratar de negar acceso a lo que es del pueblo de Venezuela», dijo Guaidó a su entrada a la sede del partido AD, donde se reunirá y luego saldrá en una caravana hacia la sede la Asamblea Nacional en el centro de Caracas.

Aseguró que lo de hoy es «significar la lucha del pueblo de Venezuela en resistencia», y que la elección de hoy no es entre personas, sino «por la República, por la vida de Venezuela».

Para hoy está prevista la sesión extraordinaria para la elección de la nueva junta directiva de la AN. Guaidó ha tenido rechazo de algunas partes de la Cámara, que han decidido no apoyar su ratificación.