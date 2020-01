El diputado Rachid Yasbek (Primero Justicia – Bolívar) aseguró que la muerte del ingeniero Ernesto Carrillo de la empresa Sidor, quien cayó al vacío mientras trabajaba el domingo pasado, se debió a las condiciones «infrahumanas» en las que laboran, producto de la militarización de todas las empresas de Guayana.

Así lo dijo desde la sesión que se realiza en Los Palos Grandes, al este de Caracas, pese a que se había convocado una marcha para entrar al Palacio Federal Legislativo, según Juan Pablo Guanipa hace una semana.

«El domingo pasado falleció un colega ingeniero por un accidente laboral que en el pasado no hubiera pasado. Aquí estamos pendientes. ¿Quién dio la orden de ejecución se ese trabajo? ¿Quién firmó los permisos de trabajo? Para que tengamos idea de la magnitud del problema, según la pirámide de la seguridad, cuando hay un accidente fatal, hay 30 leves y cuando hay eso, estamos hablando de 600 incidentes y de N condiciones inseguras (…) Eso viene pasando porque no solo la sede de la AN está militarizada por los esbirros del régimen, todas las empresas de Guayana lo están y los trabajadores están siendo perseguidos para trabajar en condiciones infrahumanas, Les aplican persecución psicológica», alertó Yasbek

En ese sentido, informó que los comité de seguridad laboral están «paralizados y amenazados» y que ya no hacen reuniones por la misma persecución hacia ellos. «Los sindicalistas están siendo perseguidos, como Rubén González, preso por pedir los derechos laborales de los trabajadores de Guayana», señaló el diputado.

Por eso, pidió que se discuta el tema y se lleve a la Comisión de Política Interior, a la de Energía y Minas y el bloque parlamentario de Guayana, para que se arme una comisión especial que atienda a los «sindicalistas patriotas y familiares de las víctimas de esté régimen que tendrán que pagar».

El ingeniero Ernesto Carrillo falleció la mañana de del tras caer al vacío mientras direccionaba la movilización de un equipo en el área de Preparación y Molienda de Planta de Pellas.