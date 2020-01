El diputado Willian Gil (Psuv-Lara) aseveró la noche de este domingo que el presidente de la AN Juan Guaidó sabía que no contaba con los votos suficientes para ser reelegido.

«Ya ellos tenían preparada la juramentación paralela desde ayer, porque sabían que no contaban con los votos», dijo en entrevista con ND.

Indicó que Guaidó y los parlamentarios que lo apoyan tenían un plan para ir a la Universidad Simón Bolívar o a El Nacional. «Querían que no acudiéramos a la Simón Bolívar porque tenían un grupo de estudiantes para agredirnos allí, pero y no les quedo de otra que hacerlo en el Palacio Legislativo».

Gil relató que al llegar a la AN para instalar la junta directiva «la GNB estaba dejando entrar a todos los diputados que tenían su credencial, para que no ingresara ningún agente externo a la sesión que no fuera diputado» y aseguró «hay videos donde Guaidó dice que no ingresaría sino ingresaban unas personas que están prófugas de la justicia y perdieron su condición de diputados; él no quería entrar porque sabía que dentro del Hemiciclo no contaba con los votos y luego montó un show con el video tratando de ingresar por encima de una reja».

Aseveró «ya Guaidó había ingresado desde temprano, solo estaban retrasando la sesión para ver como consolidaban los votos».

Precisó que un grupo de diputados de oposición decidió iniciar la sesión y proponer a Luis Parra como presidente del Parlamento y dijo «el bloque de la patria decidió aprobar una propuesta que fuera distinta a la opción de Guaidó y quedó electo Luis Parra como presidente en la AN, con cuórum, porque estaba Stalin González, Ramos Allup y todos los demás, solo faltaba Guaidó y ese grupo de diputados que no quisieron ingresar por estar discutiendo afuera».