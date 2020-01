El diputado del Psuv, Francisco Torrealba, sostuvo este viernes que en la tolda oficialista se mantienen a la expectativa por lo que ocurrirá con el Comité Preliminar, que fue conformado el pasado año, para la escogencia de las autoridades del CNE.

“Ese comité se instaló, nosotros tenemos ahí los cuatro representantes. Ahora, no tenemos muy claro qué va a ocurrir porque de ese comité hay un grupo de diputados que apoya a Guaidó y otro a Parra. Parece que el comité preliminar va a correr con la misma suerte del mundo de la ficción que ha intentado crear el diputado Guaidó”, reveló Torrealba al programa Al Instante de Unión Radio.



El parlamentario recordó que la bancada oficialista después de haber estado ausente un periodo “porque no tenía ningún sentido estar en la AN en desacato, ahora resulta ser una de las bancadas más importantes”.

“Esos son 51 votos que pueden inclinar la balanza para cualquier lado, o sea, nosotros somos la mayor de las minorías, siempre lo fuimos desde que llegamos al Psuv, pero ahora queremos ver hacia dónde va la Junta Directiva”, explicó.

Asimismo, aseveró que ya se nombró una comisión para notificar a los Poderes Públicos del inicio del periodo de sesiones. “Nuestra postura es seguir ayudando a la reinstitucionalización. Si la junta directiva se plantea salir del desacato, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a aplaudir con nuestros 51 votos”.

Respaldo a la mesa de diálogo



Torrealba respaldó los avances alcanzados con la llamada mesa de diálogo nacional, que integra el gobierno y factores minoritarios de la oposición, reseña el portal web de Unión Radio.

“Un balance altamente positivo, partiendo por el propio nombre, por ser de diálogo es positiva y nacional más positiva, esta mesa es entre venezolanos y hay que aplaudirlo y es en Venezuela”, acotó.

Finalmente, señaló que la principal victoria del mecanismo fue “devolver la vida al Parlamento, que estaba prácticamente en el olvido, esa era una reunión permanente entre ellos que no decía nada al país”.