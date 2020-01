El vocero de la fracción oficialista en la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, indicó este miércoles que ningún expresidente de la AN – en ereferencia a Juan Guaidó – tiene cualidad para convocar sesiones, y reiteró que si el diputado Luis Parra no convoca a una sesión, entonces “no la hay”. Lo demás es “show”.

“#Miercoles Para aclarar: Ningún ex presidente de la Asamblea Nacional tiene cualidad para convocar sesiones. Si no convoca el presidente electo el 5 de enero de 2020 en el Palacio Federal Legislativo NO HAY SESIÓN así de facil. Lo demás es show. @NicolasMaduro #DiaDelMaestro”, afirmó Torrealba vía Twitter.

Un día antes, el parlamentario oficialista desestimó la propuesta del MAS de hacer otra vez la elección en la AN, con Luis Parra y Juan Guaidó, así como con todos los diputados, al afirmar que ya se hizo, tal como lo manda la Constitución.

“Él (Guaidó) sabe que no tiene 100 votos pero ni a balazos. La propuesta del MAS es su propuesta, pero la elección se hizo el día que correspondía, en el lugar que correspondía y produjo los resultados que produjo. Es por un periodo. Si (Luis) Parra perdiera la mayoría, él seguiría siendo el presidente. Nadie pidió verificación nominal de quórum y ahora se intenta decir que no hubo quórum, pero todos ellos admiten que sí hubo”, dijo Torrealba este martes.