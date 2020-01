El diputado del Psuv, Francisco Torrealba considera que la nueva junta directiva del Parlamento, para el período Legislativo 2020-21, «responde a los intereses del país», razón por la cual le dieron su apoyo.

«Hoy a acontecido un hecho histórico en esta Asamblea Nacional, al ser la primera vez que un presidente saliente que aspiraba ser reelecto no se presenta y es la primera vez también que en la oposición venezolana se evidencia y con claridad, la factura que existe (…) Esta división que surgió, simplemente tienen algunos criterios distintos, siguen siendo opositores, pero son opositores que según nuestro criterio, lo que hemos visto y por eso votamos por ellos, responden a los intereses del país», afirmó Torrealba a las cámaras de VTV, presentes dentro del hemiciclo del Palacio Federal Legislativo.

Para Torrealba la ausencia de Guaidó, a quien le fue prohibida la entrada al Palacio como se evidencia en videos que circulan en las redes, se debió a que no contaba con los votos necesarios para ser reelecto en el cargo.

«El diputado Guaidó no tenía los votos necesarios para ser reelecto y ante está situación se negaba a instalar la plenaria del día de hoy que tenía como objetivo elegir a la nueva junta directiva. Pues bien ante está situación de que el diputado Guaidó que tenía que estar aquí a las 11 (de la mañana), eran las 12 y no llegaba, eran la una y no llegaba, era la una y media y no llegaba, y no quería pasar porque aquí adentro no estaban los votos suficientes para votar por él y por consecuencia iba a ganar la otra plancha de la oposición», alegó el diputado psuvista antes de explicar el mecanismo utilizado para realizar la sesión sin la presencia de Guaidó.

«Nosotros aplicamos en forma analógica lo que es el reglamento interior y de debates (del Parlamento), que establece que el diputado de mayor edad, en este caso el profesor Hector Agûero. instalara la sesión. Nombró un secretario accidental como corresponde y luego de eso se procedió a la postulación. Se votó por separado y ganó el diputado Luis Parra», detalló.

Por último, destacó la labor que realizará la nueva junta directiva para escoger un nuevo CNE, que «garantice» una amplia participación en los comicios parlamentarios que deben realizarse este año.

«Ahora estamos en la oportunidad, con esta nueva junta directiva de abordar el camino de la institucionalización, y con la reinstitucionalización ponernos a trabajar enm la elección del Consejo Nacional Electoral (…) Para que todo el mundo participe en la escogencia de los diputados y diputadas que van a comenzar en el año 2021 el nuevo período Legislativo», concluyó.