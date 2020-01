La diputada Karin Salanova denunció este lunes que mientras el “régimen” de Nicolás Maduro ha gastado 17 millones de dólares en la operación Alacrán para la compra de conciencia de diputados, el Plan Maestro de vacunación tiene 5 millones de dólares en presupuesto, lo que ha conllevado al aumento de casos de malaria y tuberculosis en Venezuela.

La parlamentaria precisó que de acuerdo a las cifras oficiales que maneja la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud por las Naciones Unidas el incremento de estas enfermedades en América Latina, se debe al aumento de casos en 800% en el país.

«A lo que llaman ellos el plan maestro para comprar vacunas que es lo que contrarresta la malaria y tuberculosis , otorgaron apenas cinco millones de dólares, no hay tratamiento y no hay seguimiento que pueda contrarrestar , por eso que la malaria ha aumentado en el país y la tuberculosis porque no hay un sistema que lo controle o que lo regule «, dijo Salanova.

Dijo que desde el parlamento nacional hay preocupación porque no existe en el país un sistema preventivo por parte de los organismos responsables para contrarrestar la reaparición de estas enfermedades que en algunos estados se encontraban radicadas y en otros, controladas.

«En la operación Alacrán se invirtió un millón de dólares por diputado, hasta ahorita llevan 17 diputado, por ende 17 millones de dólares, y para el plan maestro para comprar vacunas , el Estado invirtió 5 millones de dólares, no es prioridad para el régimen contrarrestar la malaria y la tuberculosis», dijo la parlamentaria nacional.

Destacó que de acuerdo a la estadística que maneja el OPS, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, es donde se concentra el mayor número de casos, sin embargo precisó que algunos estados de la región central se han conocido personas que han sido contagiadas con la enfermedad.

Nota de prensa