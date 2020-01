El diputado Leonardo Regnault (PJ – Sucre) pidió a los opositores acompañar a los parlamentarios a la sesión de este martes en el Palacio Federal Legislativo. Esto, tras el anuncio de una marcha oficialista para ese día y las trabas colocadas por la GNB para el ingreso de los parlamentarios.

Agregó que, según el reglamento interno, se puede sesionar donde sea. «Pero esta sesión va a ser aquí en Caracas, en el Palacio Federal Legislativo. Por eso vamos a apelar a ese pueblo que nos ha venido acompañando para que nos ayude a ingresar. Sabemos las trabas que ha puesto el régimen para impedir que llevemos adelante el trabajo y por eso apelamos a la gente, que no no deje solos, no por miedo, sino por Venezuela», dijo en TVVenezuela.

Regnault comentó que el poder que tiene Juan Guaidó proviene del apoyo de la «ciudadanía, y que el líder opositor no es un mesías.

«Este es un régimen que tiene un poderío bastante fuerte pero no podemos sin la gente (…) Tenemos que seguir peleando espacios y los diputados solo podemos entrar los martes. Nos han venido cerrando oficinas, cerrando espacios, salones de reuniones, estacionamientos. Pero tenemos que seguir resistiendo y que no sea trinchera, sino que sea avance», remató.

Sobre Luis Parra y los otros diputados que se oponen a Juan Guaidó, Regnault dijo: «Ellos asumirán su responsabilidad con los electores, sus hijos, su familia y la historia. De este lado hay una institución que está del lado del pueblo venezolano».

No hay conflicto en la oposición

Regnault aseguró también que en el seno de la oposición no existe enfrentamiento sino «discusiones profundas» .

«Aquí no hay conflicto en la oposición. Hay discusiones profundas pero siempre encaminamos la ruta hacia donde debemos llegar (…) Debemos entender que depende de todos para poder lograr los cambios. Tenemos que involucrarnos todos y por eso pedimos al pueblo, cuando se convoque a sesión, que nos acompañen, como fue el 7 de enero cuando pudimos entrar a la AN», dijo.