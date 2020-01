El diputado Carlos Prosperi (AD-Guárico) aseguró este martes que el diputado Luis Parra, presidente de la AN designado en una cuestionada sesión del 5 de enero, no presentará el acta de la sesión de ese día ante el TSJ.

«La sala constitucional emanaba una sentencia donde hacia referencia a la directiva de Parra, para que consignara la firma certificada ante el TSJ, y eso no lo van a hacer porque han estafado a Venezuela», dijo en entrevista en Tv Venezuela.

«Le presentaron un paquete chileno a nuestro país, de la mano de los que están sentados en Miraflores».

Prosperi indicó que tiene en su poder el acta de asistencia de los diputados que votaron en El Nacional a las 5 y media d la tarde.

A la vez que refirió que Juan Guaidó acompañará junto a otros diputados la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto.

También, explicó que la sesión será realizada el día martes en conmemoración a los maestros. «Que han sido muy mal pagados y en la sesión de mañana nos van a exponer sus vivencias junto a otros diputados».

«Vamos a ir a sesionar a donde nos corresponde, vamos a ir nuevamente a la AN y si ellos militarizan el Palacio vamos a sesionar en otros lado, ellos están muy equivocados si creen que no tenemos la facultad de sesionar en otro lado, vamos a recorrer Venezuela y vamos a decirle al mundo que la AN no está representada en un espacio físico, sino en hombres y mujeres, más de 100 diputados que son muestra de un país que quiere salir de la crisis».