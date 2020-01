La diputada Nora Bracho (UNT-Zulia) indicó este martes que 25 mujeres han muerto por femicidio, entre ellas 3 niñas.

«El país sufre una nueva pandemia producto de un régimen agresor, en 28 días de enero 25 mujeres han sido víctimas de femicidio en Venezuela, 3 de ellas niñas de 6 años, de 2 años y de 11 meses que fueron asesinadas», dijo desde Los Palos Grandes.

«Si seguimos así más de 300 mujeres dejarán de existir en manos de sus parejas, esposos, amigos, mujeres que son hijas nietas sobrinas madres de las manos de hombres que de manera cruel sienten que son de su propiedad y hacen uso de su vida; esto no puede ser una estadística, ni una cifra fría», condenó.

Bracho condenó que sigue siendo un tabú hablar de femicidio. «Existe la falsa creencia que las mujeres y los hombres somos desiguales y seamos sometidos a relaciones abusivas, de dominio y de abuso cruel».

Asimismo, reprochó que el gobierno de Maduro no atienda esta problemática. «El ministerio de la mujer no atiende a las mujeres ni a la familia venezolana» y consideró «hacen falta casas de abrigo para acompañar a estas mujeres, no hay casas para las mujeres que han sido violentadas por su pareja o por un tercero, este régimen usurpador que se llama asimismo feminista pero las ha usado como una servilleta que se usa y luego se tira».

«Hemos tenido un régimen con 30 planes de seguridad que han fracasado y cada año inaugura un plan nuevo que debería atender la violencia doméstica y no hay una sola política que esté dirigida a esta violencia hacia la mujer», agregó.