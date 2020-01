El diputado Ángel Medina (Primero Justicia – Bolívar), informó este viernes que ayer se recibió en el seno del Parlatino una carta firmada por el parlamentario Luis Parra, quien se dice ser el presidente de la AN, respecto al comité de postulaciones para un nuevo CNE, donde, dice Medina, se señalan errores legales, procedimentales y políticos.



El diputado Ángel Medina (Primero Justicia – Bolívar) denunció que ayer recibió una carta firmada por el parlamentario Luis Parra, quien se dice ser el presidente de la AN, que contiene errores legales y políticos.

Señala, entre los errores legales, que en la misiva se da como un hecho la existencia del Comité de Postulaciones Electorales el cual – dice Medina – no ha sido aprobado ni juramentado por la Asamblea Nacional. Y recordó que hasta ahora solo existe la Comisión Preliminar que está conformada por 11 diputados: 5 de la Unidad, 4 del Psuv y 1 de Copei.

En ese sentido, dijo que no puede presidir algo que todavía no existe. «La carta no atiende, no comprende o no recoge, los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral Esta ley es la guía para la designación de Rectores CNE”.

Aseveró que al día de hoy, la Comisión Preliminar solo ha realizado 2 reuniones y unas 3 en la Subcomisión designada. “El pasado martes 21 en sesión de la AN presentamos un informe al respecto. El proceso está avanzando, no hay omisión”, aclaró.

Sobre los errores procedimentales, Medina explicó que al no haber todavía un Comité de Postulaciones Electorales, “se debe apelar a la voluntad política de las fracciones de la AN. De estas depende lograr las conversaciones y aproximaciones para tener un árbitro electoral para todos los venezolanos”.

Y señaló: “¿Cómo avanzamos? Lo ideal para seguir avanzando y abriendo puertas a un acuerdo en favor de todo el país. Todos queremos lograr Elecciones Libres y que los millones de compatriotas, dentro y fuera del país, puedan decidir”.

También dijo que la carta que le envió Parra “tuvo destinatario equivocado” porque debe exhortar es al diputado Franklyn Duarte, “que es parte de su grupo político para conversar con nosotros en la Unidad y con los diputados del Psuv”.

De igual forma, recordó que la oposición cuenta con 100 diputados, en el Psuv tiene 49, y ambos tienen los votos más que necesarios para tener nuevos rectores del CNE. “Los demás «grupos» dentro de la AN no deberían exigir sino incorporarse”, dijo.

En cuanto a los errores políticos de la misiva de Parra, el diputado Ángel Medina indicó que “apostar a una supuesta omisión parlamentaria es renunciar a nuestras competencias como diputados. Nosotros apostamos al acuerdo dentro de la AN, como lo establece la Ley y es lo que aspira el país”.

“No se puede pretender ser mayoría sin diputados. Menos imponer una línea o decisión con esa minoría. La lógica parlamentaria impone los acuerdos y aproximaciones, pero se determina por votos. Nosotros en la Unidad somos #100xVzla , ¿cuántos son en este grupo?”, cuestionó.

En ese sentido, invitó a todas las fracciones y grupos políticos dentro de la AN a seguir “avanzando” en la elección de los nuevos directivos del Poder Electoral. “Exhortamos unirnos para convocar a la Sociedad Civil a conformar el Comité de Postulaciones Electorales y atender el calendario para la próxima semana”, señaló Medina, en un largo hilo de tweets.