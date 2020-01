El diputado (PJ) Alfonso Marquina calificó de mentiroso a José Gregorio Noriega por no asumir que si existió la reunión entre ambos el 12 de diciembre.



“El audio ya era suficientemente riesgoso a la integridad física al momento de publicarlo. Este tipo de elemento de grabaciones no son violación a la privacidad, me estoy grabando y, si hay justicia en Venezuela, el que debería ser investigado es el señor José Gregorio Noriega», dijo Marquina en un reporte de Unión Radio.

Retó a Luis Parra y José Brito a «que digan de dónde salió el dinero para esas camionetas de lujos que hoy ostentan. Cómo es que tienen vehículos que cuestan más de 70-80 mil dólares. Hasta cuándo pretenden ustedes engañar al pueblo de Venezuela”.

Noriega acudió el pasado miércoles a la Fiscalía para introducir un recurso legal por la grabación revelada por Marquina aseverando que es falsa.