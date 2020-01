desde el Palacio Legislativo.- La diputada María Beatriz Martínez rechazó este domingo que los medios de comunicación no puedan entrar a la AN por órdenes de la GNB y aseveró que hay un bloqueo a nivel nacional para impedir la cobertura de la votación de la nueva Junta directiva del Parlamento.



«Venezuela está en un bloqueo absoluto de todas las plataformas de internet y telefonía, es lo que hemos denunciado durante mucho tiempo», dijo a ND a las afueras de la AN.

«Hoy podemos ver que pretenden ocultar cuando cersenan la libertad de prensa, cuando impiden el ingreso de los medios y el derecho a la comunicación en Venezuela».

Asimismo, envío un mensaje a los periodistas de medios nacionales e internacionales que no han podido ingresar a realizar su labor. «Les decimos

que sigan haciendo el ejercicio de sus derechos, porque hoy son los héroes de la comunicación».

A las 11:30 a.m. más de 40 medios de comunicación no han podido ingresar al Parlamento para realizar la cobertura de la elección de la junta directiva de la AN por órdenes de la GNB.