El diputado Luis Lippa reiteró este miércoles que la junta directiva de Luis Parra carece de legitimidad al no contar con el quórum reglamentario para instalar una sesión.



«Si usted no tiene quórum no sabe lo que está haciendo», recalcó el legislador sobre Parra a Globovisión.

Explicó que tampoco tiene los votos necesarios para ser presidente del parlamento venezolano, ya que «esa fracción del Clap y del Psuv, no tienen la mayoría. Pero si los diputados del bloque de la unidad. La única asamblea con legitimidad es la de Juan Guaidó”, explicó Lippa.

Por otro lado preguntó que «quién controla la zona» llamada»media luna fronteriza que comprende los estados; Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas y Apure.

«¿Cuál es la condición en estos momentos del estado Apure? El dinero no alcanza, la comida no se va a poder comprar. Hoy lamentablemente todo está marcado por el dólar. Hay una dolarización donde tu compras, pero tú cobras en dólares. Tu trabajo lo pagan en dólares”, dijo.

Por último señaló que la entidad bajó en la capacidad de turismo, porque antes iba mucha gente al Capanaparo y al Cinaruco. «Ahora son muy pocas que pueden trasladarse a esa zona porque no se tienen la condición de atención porque en esos sectores y otros de la región llanera, no cuentan con agua, apagones de luz, problema con la gasolina y se tienen que realizar colas y el problema del gas. No hay condiciones de vida y como se estimula el turismo en Apure”, apuntó.

Nota de prensa