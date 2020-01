El diputado Luis Lippa aseveró este viernes que la “expropiación” en puertas de Primero Justicia se asemeja a lo que pasó con la tolda social cristiana hace varios años donde el Tribunal Supremo de Justicia “ilegal” se “apropió” de la tarjeta.

Es por ello, que dijo Lippa, «lo que mañana puedan hacer esos señores para quitarle la tarjeta de los partidos a las otras organizaciones no va a tener fundamento. Porque eso no tiene precio, es como se van a poner al lado, de quien, está ocasionando la tragedia en Venezuela. Justiquen la razón. No justifiquen los reales. Como se van a colocar al lado, de quien está destruyendo a este país».

También, manifestó que Primero Justicia no se la van a llevar esos tres «desadaptados», que ya demostraron para que sirven. Al cual, dijo Lippa, «tres hombres que se fueron y lo que hacen es hablar mal de todos nosotros». Destacó que este partido representa a: Juan Requesens que está preso, y Fernando Alban que lo tiraron de un décimo piso. También el parlamentario apureño hizo énfasis de la muerte por negligencia médica del concejal de Primero Justicia del Alto Apure Carlos Andrés García.

De igual forma, expresó que estos tipos de acciones demuestran ante el mundo las violaciones a los derechos humanos y la Constitución. Destacó además, que este jueves personas que fueron a Caracas y se pusieron franelas y símbolos de Primero Justicia les pagaron para eso y ni si quiera son militantes de PJ.

Asimismo, Nelson Martines en representación del Frente Amplio Apure leyó un comunicado solidarizándose y rechazando estas acciones por parte del “régimen” contra Primero Justicia. De igual manera, los representantes regionales de los partidos políticos como; Acción Democrática, Voluntad Popular, y Copei democrático deploraron estos ataques contra el partido aurinegro.

Cabe destacar, que hubo presencia del Sebin a las afueras de la sede del partido Primero Justicia donde se estaba efectuando la rueda de prensa en la avenida Carabobo de la ciudad de San Fernando en Apure.

