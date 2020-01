El diputado José Prat (La Causa R-Bolívar) relató lo sucedido el 5 de enero en el Palacio Legislativo y dijo que solo hubo dimes y diretes y empujones, y eso no es una sesión parlamentaria.

En entrevista exclusiva a ND, Prat aseguró que cuando los diputados lograron entrar al Hemiciclo y tras 2 o 3 horas de esperar, empezó el caos y Guaidó no había entrado al lugar. «El plan afuera estaba orquestado por la GNB y los diputados comprados y esos mismos solicitaron iniciar la sesión y se valieron de una especie de artilugio del reglamento de interior y de debate que no aplica en este caso, ya que es en la sesión 1 del año 1 cuando la sesión debe ser iniciada por el diputado de mayor edad».

«Peleas, empujones, no había sonido, no se aperturó el debate, no hubo espíritu del legislador (grabación de la sesión para verificación posterior), en fin fue un procedimiento totalmente irregular», sentenció. «No hubo sesión, allí lo que hubo fue dimes y diretes, hay un video que sale el diputado William Barrientos montado arriba del mesón de la secretaria tratando de impedir la cosa y sale Parra juramentándose en medio de una empujadera, allí nadie leyó, no hay acta, no hay nadie sentado en sus curules, todo el mundo estaba gritando cosas y ellos quieren pretender que eso valga como una sesión».

Sobre por qué se quedaron hasta el final y no impidieron que sucediera esta juramentación, Prat alegó «nos quedamos esperando el ingreso de los diputados que faltaban para iniciar la sesión y eso no ocurrió».

Prat estima que pese a que no se hizo una votación nominal, los parlamentarios que apoyaron a Luis Parra no son 80, ni mucho menos 100. «Ellos no pueden nisiquiera tener quórum de funcionamiento, porque para funcionar debe haber mínimo 84 diputados y no hay manera de que el Psuv y los que lo apoyan conformen ese número».

«El Psuv fue electo con 55 diputados, hoy han perdido 4 cúrules, ya que es confirmado que 4 diputados principales y sus suplentes ocupan cargos públicos…Siendo esto así si sumas 51 diputados del Psuv más los 18 que apoyan publicamente a Parra la cuenta da 69 diputados, a lo sumo 70 diputados, pero no tienen quórum de funcionamiento para abrir una sesión y menos tienen 80, 90 o 100 diputados».

Lo que opina el abogado Gustavo Manzo Ugas:

El abogado Gustavo Manzo Ugas explicó que el artículo el artículo 2 del reglamento de interior y de debate dice que es obligatorio que sea en la AN la primera sesión del primer año del período Constitucional. «Al comienzo de cada período y dura 5 años, no hay ninguna norma que exige de que se tenga que reunir dentro de la AN para elegir la junta directiva cada año, no hay ninguna norma que lo exige de esa manera».

«Además, dice que puede sesionar en otro lugar por acuerdo de la mayoría de los integrantes o de la Junta directiva, acá lo que paso fue que la junta directiva se reunió y decidió llevar a cabo la sesión en otro lado, esa sesión pudo realizarse en El Nacional perfectamente».

Sobre el espíritu del legislador que mencionó Prat, el experto en leyes indicó que esta es una fórmula de interpretación de las normas jurídicas que aparece mencionado de manera directa en el artículo 4 del código civil. «Se acude a esta fórmula para buscar que quiso el legislador al establecer una norma específicamente» y resaltó «sin embargo, como fórmula de interpretación, aún cuando está vigente ha quedado un poco en el pasado; ya que ahora se acurde a formas modernas de interpretación y no esta que es reminiscencia del derecho francés, que no daba facultades interpretativas del juez».

Asimismo, refirió al tema del quórum y precisó que para verificar si hay quórum se recoge en un acta de asistencia que se toma antes de cada sesión. «Dicha asistencia debe mantenerse para cada decisión que se vaya tomando en el curso de la misma».

A continuación el relato de Prat sobre lo que sucedió ese día:

Pese a que han pasado más de 10 días, Prat recuerda que llegó temprano a la AN y ya se encontraba restringido el acceso a la prensa y parlamentarios. «La GNB hizo una toma del Palacio Federal Legislativo, se restringió la entrada libre de los diputados, esto es irregular porque esto debe estar garantizado, lo que se debe impedir es el acceso a personas que son ajenas al Parlamento».

Sostuvo que la GNB instaló una serie de piquetes u alcabalas para impedir el acceso de diputados o retrasar su ingreso al Parlamento. «Los diputados solo con presentar su credencial deberían pasar, pero un número importante de diputados, calculo que entre 40 y 50 diputados (entre principales y suplentes) no pudieron ingresar».

«Así fue como unos entramos y otros no y cuando era la hora de la sesión, o sea las 11 de la mañana no se pudo iniciar porque faltaban varios diputados, además quien debía fungir como director de debate que era Juan Guaidó no había llegado al Hemiciclo».

El parlamentario precisó que durante la sesión de instalación de la junta directiva es el presidente de la junta saliente quien solicita a la plenaria que sea elegido un director de debate y dijo «hasta allí llega su actuación como presidente y la plenaria elige al director de debate, lo que paso es que ese día se impidió el ingreso de Guaidó y de otros diputados para que no se iniciara la sesión».

En este punto, recordó que habían pasado 2 o 3 horas desde que llegó a la AN. «Yo llegué temprano y me costó un poco ingresar, tuve que pasar cuatro alcabalas, imagínate cuando empezaron a llegar todos los diputados juntos, eran como 100 o 150 diputados los que se vieron retardados» y consideró «esto fue un procedimiento montado para obstaculizar la entrada y adentro tenían otro plan».

A la vez que recordó que está totalmente estipulado que se puede sesionar en otro sitio, cuando hay razones de fuerza mayor que impiden la sesión en la AN. «El reglamento de interior y de debate que no lo inventamos nosotros, sino que está desde el chavismo dice que si por algún impedimento no se puede realizar la sesión, se convoca en otro sitio alterno para elegir la junta».

«Ese día convocamos en El Nacional y desde allí de forma pública, notoria, comunicacional, con presencia del cuerpo diplomático, de testigos, de la prensa se eligió la junta directiva; que tal vez no es lo que tradicionalmente se estipula, es verdad, pero lo que ocurrió es porque no estamos en una democracia, pero no es ilegal», sentenció.