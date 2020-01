El diputado José Brito (exPJ-Anzoátegui) aclaró las razones por las que asistió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia y rechazó que Julio Borges sea coordinador nacional de Primero Justicia desde el año 2000.

«Fui al TSJ a pedir la restitución de nuestras garantías como militantes de Primero Justicia, porque Julio Borges que ahora es el nuevo rey de la inquisición decisión sin un tribunal que había que fusilarnos por pensar en voz alta; nosotros solicitamos una directiva que esté en el país, el propio Capriles ha dicho que PJ no tiene una brújula y que no debemos convertirnos en sepulteros del partido, pues yo le tomé la palabra y solicité sacar a PJ de la confrontación y ponernos al servicio de la gente», dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Se dirigió a Julio Borges y dijo: Le reto a que usted acepte medirse en elecciones internas dentro de Primero Justicia; porque no han habido elecciones en casi 20 años. ¿Desde cuándo es coordinador nacional?.

Brito condenó que las personas que acudieron ayer a acompañarlos ante el TSJ hayan sido desestimados por algunos medios de comunicación. «Ayer decían es que no pueden ser de PJ porque son esto o no tienen los ojos claros; las críticas eran que no pueden ser porque son feos, porque están acostumbrados a los que apoyan a Primero Justicia del este de Caracas, a los cuales también admiro y respeto, pero Venezuela es diversa».

«Yo vi fue 2 videos de dos doñitas que no sabía lo que decían, ayer habían más de 1.200 personas allí y buscaron capciosamente 2 personas y construyeron una matriz. Yo vi en Globovisión, en Venevisión, Televen las personas que estaban apoyándonos».

Sobre un video de 2017 en el que calificó al TSJ de burdel, Brito consideró «siempre he tenido una actuación de vanguardia, lo que dije lo mantengo, pero decía Teodoro Pekof: solo los estúpidos no cambian de opinión; hay que salir de la virtualidad y entrar en la realidad».

«Nosotros alzamos la mano para escoger un TSJ que está dividido por el mundo, pero cuando vas a buscar justicia sea sesgada o no tienes que ir al TSJ de Caracas, llegó el momento de pisar tierra», aseveró.

Asimismo, precisó que la rebelión de las regiones en contra de Guaidó inició cuando se dieron cuenta de que los venezolanos cada día están peor. «¿Qué avance hemos tenido? Hay un profundo retroceso que no se corresponde con el malestar que hay en la calle, porque hubo avances, pero para los bolsillos de Guaidó, de Allup, de Borges, de Manuel Rosales, de Leopoldo López y el pueblo que se jorobe. De la confrontación encontraron 450 millones de dólares de la Usaid, le metieron el guante a Citgo y a Monómeros».

«Yo estoy molesto porque los problemas sociales se han profundizado, la gente pasa en El Tigre 3 días haciendo cola para echar gasolina y eso no le importa a Maduro, no le importa a Guaidó, no le importa a nadie».

Señaló que no participará en la Mesa Nacional de diálogo, porque el centro de debate por excelencia es la AN, que ahora a su juicio está presidida por Luis Parra. «Yo soy parlamentario, y la AN va a jugar un papel fundamental con Luis Eduardo Parra para salir de esta confrontación, un Parlamento del lado de la gente».

«Ofrecemos salir de Maduro pisando tierra, por la vía electoral, no por la vía insurreccional, no por una intervención militar que nunca llega, ofrecemos quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque hay que tener contexto social».

Sobre lo ocurrido el 5 de enero en la Asamblea Nacional expresó que Guaidó no quiso entrar porque sabía que no contaba con los votos para ser elegido como presidente del Parlamento. «La lista de asistencia la tiene Stalin González, nosotros le dijimos a él y a Edgar Zambrano que como Guaidó no quería entrar que ellos instalaran la sesión, lo hubieran hecho y si él ganaba (Guaidó) se enviaba una comisión para que lo ingresaran».

«No es que yo esté de acuerdo o no con que se repita la elección, sino que quieren seguir con el conflicto. Ellos le dicen al mundo que tienen 100 diputados, eso no es así porque nosotros somos 30, más los del Psuv, allí faltan 18 diputados ¿de dónde salieron? No cuadran las cuentas, ellos no querían quedar desnudos ante el mundo».

El parlamentario aseveró que Guaidó, Leopoldo López, Borges no le perdonan que haya solicitado el enjuiciamiento de Rafael Ramírez. «Dijeron que había que jorobarme y a los que estaban en la rebelión y el sicario mediático Roberto Dennis todo los días opina públicamente» y agregó «yo le diría que se inscriba en un partido y empiece a opinar».

«Yo fuí a Colombia no a lavarle la cara a nadie, sino a averiguar la corruptela de Monómeros, porque dicen que luchan contra Maduro y son iguales. Mi mayor error fue averiguar lo del cucutazo».