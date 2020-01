El diputado Freddy Paz aseguró este martes que los ciudadanos sienten que no tienen quien vele por sus intereses porque existe una confrontación política constante entre el Gobierno de Maduro y los «radicales» del G4.



“Esa tesis gira en función de los intereses políticos de ellos, y nadie se ocupa de darle esperanza al pueblo. Ya basta. Ellos decidieron mantener ese debate para no resolver la crisis que vivimos todos. Es una especie de guerra no convencional, donde la gente muere por falta de medicamentos, por la inseguridad, por la falta de alimentos”, señaló Paz.

Aseveró que «aquí hay escasez de agua, de gasolina, donde no hay electricidad como en mi querido estado el Zulia, es como vivir en guerra, pero los muertos los pone el pueblo, explicó».

“Vivimos en un país donde entregan más carnet de la patria que cédulas y pasaporte, todo pareciera ser un negocio que beneficia a unos pocos”, enfatizó.

Alegó que «mientras tanto el alto costo de vida sigue sin control y la cúpula del G4 y Maduro viven de show político en show político sin darle soluciones a los verdaderos problemas del país».

«Aquí hay que enseriar el debate y ocuparse de las necesidades de la gente, de la economía y si Maduro y la cúpula del G4 siguen en esto, todo lamentablemente seguirá igual, consideró», enfatizó el parlamentario.

Expresó que el 5 de enero «arrancó la rebelión de las regiones. Nuestra lucha es por devolverle la esperanza a la gente y construir un nuevo camino sin confrontación, con soluciones, el camino de la verdad, el camino de la Constitución Nacional”.

Ante esto señaló que esta AN «debe comenzar a dar soluciones ante la crisis eléctrica que se vive en el Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, Nueva Esparta y otros estados del país donde no llega de forma eficiente el servicio eléctrico».

«En el 2019, la cúpula del G4 y el gobierno de Maduro no fueron capaces de ponerse de acuerdo para solucionar la crisis eléctrica, de allí que estemos haciendo esta propuesta y en los próximos días la presentaremos en forma de anteproyecto de asistencia para ayudar en la solución de la emergencia eléctrica que vive el país, que ha destruido la calidad de vida de la gente como ocurre en mi querido estado Zulia», finalizó.

Nota de prensa