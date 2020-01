El diputado José Antonio España indicó que el 5 de enero inició «una nueva etapa de paz» dentro de la Asamblea Nacional pues alega que el pasado año fue de mucha confrontación con el Tiar «que solo traería más violencia».



“El 05 de enero inició una nueva etapa en la Asamblea Nacional. La etapa de la paz y la reconciliación, por el contrario el 2019 fue un año de mucha confrontación. Aumentó la discordia, las sanciones, los ataques verbales e inclusive se quiso activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), método que solo traería más violencia al país”, aseveró José España.

El parlamentario invitó a Juan Guaidó y demás legisladores que lo siguen a aceptar su derrota e incorporarse a sus curules de la AN indicando que es «el momento de reflexionar y trabajar por Venezuela».

“Hay que entender que los buenos no están sólo de un lado y los malos del otro. Buenos y malos están repartidos tanto en el Gobierno como en la oposición, por eso no podemos seguir con la discordia y debemos empezar a trabajar por los venezolanos. Llegó la hora de proponer y no de destruir”, explicó.

Recordó que asumió un compromiso con la población deltana «y si para cumplir con ese deber tiene que conversar con actores nacionales, regionales o locales lo hará, porque a su juicio el bienestar de la población de Delta Amacuro y Venezuela está por encima de cualquier disyuntiva política».

“Desde el 2019 intentamos instalar un nuevo Consejo Nacional Electoral y la parte de la oposición que sigue a Juan Guaidó bloqueó esa oportunidad, por eso este 2020 con la presidencia de Luis Parra será una realidad. Venezuela necesita un nuevo CNE urgente, para garantizar la paz, la democracia y la participación en el país. El voto es fundamental. El voto es tú arma y principal medio de expresión y participación, por eso no se puede apoyar una posible abstención”, alegó.

Por último invitó a los ciudadanos de Delta Amacuro y de toda Venezuela «a cumplirle a la Constitución y salir a votar cuando se conforme un nuevo CNE y llegue el momento. Se lo debemos al país y es el único camino que permitirá la paz en la nación, vota por quien tú quieras, pero vota”.

Nota de prensa