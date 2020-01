El diputado Enrique Márquez (UNT – Zulia), informó este martes que Luis Parra habría intentado inscribirlo en una Comisión de forma inconsulta, hecho que rechazó mientras reiteró su respaldo a Guaidó.

“Me entero que la irrita AN de Luis Parra me ha incluido inconsultamente en una Comisión Especial de Investigación. Por esta vía ratifico mi respaldo a la directiva de la Asamblea presidida por Guaidó y no reconozco la designación de la cual he sido objeto por el Dip. Parra”, escribió Márquez en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento Parra ni ninguno de los parlamentarios que lo apoyan ha dado declaraciones respecto a los señalamientos de Márquez.

En otro tuit, Enrique Márquez calificó como exitosa la gira de Guaidó en el exterior. “La muy exitosa gira internacional de Guaidó muestra cuantos apoyos internacionales tiene el proceso de cambios en Venezuela. Sumado a ellos debemos construir la unidad interna de todos los venezolanos y generar la presión que se amerita para una salida electoral y pacífica”, dijo.

Me entero que la irrita AN de Luis Parra me ha incluido inconsultamente en una Comisión Especial de Investigación. Por esta via ratifico mi respaldo a la directiva de la @AsambleaVE presidida por @jguaido y no reconozco la designación de la cual he sido objeto por el Dip. Parra — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) January 28, 2020