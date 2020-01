La diputada Dinorah Figuera (PJ-Aragua) concedió una entrevista para el portal español La Gran Aldea en donde contó lo duro que ha sido para ella mantenerse en España luego de abandonar el país por amenazas de parte de Tarek William Saab y el gobierno de Nicolás Maduro.

Según cuenta Figuera en la entrevista, todo se acentuó tras la detención del concejal Fernando Albán a quien consideraba un gran amigo, además de ser el padrino de su hija.

«Estoy en el exilio. Tengo una historia muy difícil. A mí me arrancaron el alma doblemente, porque no solamente tuve que dejar mi casa, mi país, sino que también perdí a un gran amigo y padrino de mi hija, Fernando Albán. Yo era vocera de su caso, por petición expresa de él. Cuando detienen a Fernando Albán, el 5 de octubre de 2018, él pudo hablar con sus familiares y pidió que habláramos por él tres diputados: José Guerra, Juan Miguel Matheus y yo. A raíz del asesinato de Fernando, tres días después de su detención, el 8 de octubre, encabecé, con otros concejales y dirigentes de Primero Justicia, una manifestación en repudio a ese horrible crimen. Y muy cerca del Sebin de Plaza Venezuela responsabilicé de él a Gustavo González López y a Aldo Lostracco, que tenían responsabilidad en el Sebin, y a Tarek William Saab, el fiscal de Maduro», explicó la diputada quien actualmente reside en Valencia, España y se dedica al cuidado de una señora mayor.

Dinorah Figuera es médico, se graduó en 1991 en la Escuela Luis Razetti de la UCV y se especializó en Epidemiología en el Hospital Periférico de Caracas. Salió electa en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, por Primero Justicia. Y en el periodo anterior, 2010-2015, había sido diputada en la lista por Caracas. De hecho, también es miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia.

Figuera espera la homologación de su título universitario. «Lamentablemente yo no había apostillado mis documentos, y cómo logro ahora una apostilla ante el régimen”, subrayó.

Sobre el caso de Albán precisó: «Yo conozco a Tarek William Saab desde hace muchos años, porque yo era de La Causa R y trabajé en la Alcaldía de Caracas cuando el alcalde era Aristóbulo Istúriz. Éramos todos de La Causa R. Por eso, yo tenía su teléfono. Al enterarme de que han detenido a Albán, le escribí a Tarek por WhatsApp para informarlo y pedirle que se movilizara en la salvaguarda de su integridad. Y él me dijo: “Déjame averiguar”. Ese mismo día, los familiares fueron a denunciar en la Fiscalía la desaparición forzada de Fernando y no les permitieron hacer la denuncia. Tarek nunca diligenció ninguna acción para protegerle la vida a Fernando. Después le escribí: ‘Lo mataron y no hiciste nada’. Nunca me respondió».

Pulse aquí para leer la nota completa en La Gran Aldea