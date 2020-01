La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) denunció este martes que la llamada Operación Alacrán continúa y que ahora buscan sobornar a los dirigentes políticos regionales, además de querer «arrebatar» la tarjeta y colores de los partidos UNT y AD.



«Ustedes saben de la existencia de la llamada ‘operación alacrán’ y que ha sido dirigida por Maduro y sus cómplices. Solo a él le conviene acabar con la legítima AN. Contactan a dirigentes de nuestras regiones para decirles que tienen listo el partido ante el CNE y que lo único que falta es poner el nombre de las autoridades partidistas (…) A través de emisarios de estos representantes de la fracción clap-alacrán, han pretendido disuadirlos para que los acompañen en sus tropelías que no pretenden más que arrebatar las tarjetas y colores de los partidos que hacemos vida dentro la Unidad», señaló Solórzano.



«Hemos visto como fueron contra las tarjetas y colores de Primero Justicia, luego contra Voluntad Popular,. Y ahora quieren picar al partido político UNT, arrebatar al partido UD, que han demostrado dignidad», indicó.



Y cargó contra Luis Loaiza, a quien calificó de «alacrán», que estaba metido en Un Nuevo Tiempo y ahora es quien se llama de contactar a los diferentes dirigentes regionales.



«A los militantes de mi partido en Yaracuy les ofrecían 150 dólares mensuales. lo mismo que ocurre con la cúpula de los militares. A los militantes de Encuentro Ciudadano le ofrecían 150 al menos en Yaracuy, en Táchira, 500, en Portuguesa, montos similares, y así sucesivamente», alertó en una rueda de prensa.



En tanto, aseguró que el dinero que, dice, fue entregado del gobierno de Nicolás Maduro a Luis Parra y los otros parlamentarios, deberán gastarlo en bodegones y burdeles, porque las sanciones no le permitirán usarlo en otro lugar.



«¿Cómo es posible que en un país donde mueren niños por falta de dinero, en vez de invertir esos recursos, prefieren entregárselo a los corruptos? Que, por cierto, no podrán gastar la plata porque el mundo libre no acepta dinero de corruptos. Digamos que usaran el dinero de los venezolanos en bodegones de los enchufados o en burdeles, como lo dijo el señor Parra en un audio que el mismo divulgó, entonces supongo yo que en eso irán a gastar el dinero porque en el mundo democrático no lo podrán usar y recordarán que cada dolar está manchado de sangre», señaló.



Aseveró que las acciones de Parra y los demás, los afecta no solo a ellos, sino a las generaciones que de ellos provengan, porque «recordarán su deshonra» al país.