El diputado Williams Dávila aseveró este jueves que los parlamentarios seguirán luchando para que vengan más sanciones contra el “régimen” de Nicolás Maduro, y que de esta manera cambie la situación del país.

“Esa resolución en Europa con más de 400 votos llega tras un momento en que la AN fue asaltada militarmente el 5 y 7 de enero, y el intento de homicidio o homicidio culposo contra Guaidó y la directiva de la AN, que quisieron matarlos, y la mañana de hoy en el Parlamento Europeo se aprobó esa resolución. En el mundo se dieron cuenta de la máscara de hipocresía de Maduro y queda demostrado que es un simple tirano. Las medidas que se aprobaron fueron importantes porque implican sanciones a familiares y funcionarios del régimen. Además que reconozcan a los representantes de Guaidó como embajadores en Europa. Y suma que vendrían medidas relacionadas con los sancionados por el TIAR, para que esos 29 funcionarios se incluyan en las sanciones que vendrán de Europa”, detalló Dávila a TVVenezuela Noticias.

El parlamentario aseguró que Josep Borrell, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad no es el mismo con el tema Venezuela. “Este es un Borrell distinto al Borrell que estaba antes en instancias de Europa como canciller, reconoce a Guaidó, reconoce a la AN, que Requesens está preso injustamente y Caro desparecido. Logramos hablar con el bloque socialista, partidos del centro y liberales. Para desenmascarar a los ilegítimos. Ellos buscan crear un CNE a su medida, de la forma que a ellos les conviene, y eso hay que desenmascararlo. El Parlamento Europeo dice que deben hacerse una elecciones libres y transparentes con un nuevo presiente y por supuesto las elecciones parlamentarias libres”.

“El régimen ha demostrado que no quieres elecciones libres, quiere instalar un régimen de terror y criminal, y se ha demostrado en los últimos días. No solo el 5 y 7 de enero, sino en la celebración del día del maestro que les lanzaron orina, heces fecales, hay un desprecio. El régimen quiere es la hegemonía del poder. Todo eso ha quedado evidenciado aquí en el Parlamento Europeo, se dieron cuenta de la realidad y por eso exigen elecciones libres y no a la medida de Maduro”, agregó.

Finalmente, alertó que “lo que viene en los próximos días va a ser duro, porque seguirá la presión internacional, lucharemos porque se sigan dando sanciones. Le digo al pueblo venezolano que la decisión del Parlamento Europeo es sumamente importante porque es la respuesta al ataque a diputados, periodistas, y eso fue una derrota que sufrió Maduro”.

El diputado, @williamsdavila, aseguró que la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo que reconoce a Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela "demuestra que el mundo se dio cuenta que el régimen es un tirano". #LEV en #TVVenezuela por: https://t.co/bV39o0yFAX pic.twitter.com/h3xjJfC60F — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 16, 2020