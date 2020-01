El diputado Carlos Berrizbeitia (MUD – Carabobo) calificó como poco probable que el oficialismo intente nuevamente negarles la entrada al Palacio Federal.

“¿Qué va a pasar mañana? Hay muchas expectativas (…) Si no quieren dejarnos pasar mañana y ponen un pelotón de la guardia, unos tanques, por supuesto que no vamos a pasar. Pero no creo que vayan a cometer el error de nuevo, porque las reacciones internacionales del mundo democrático dejó el claro el rechazo a lo que pasó ayer”, expresó Berrizbeitia en declaraciones dadas a Sergio Novelli.

“Nosotros vamos a ir al Palacio como diputados electos e iremos como directiva a tomar nuestros puestos. Ayer se verificó, con prensa abierta, quienes tuvimos la mayoría para elegir la nueva directiva”, agregó.

«A Maduro lo sostienen unas pocas bayonetas»

A su juicio “Venezuela vive los últimos respiros del régimen que sigue actuando con represión contra las fuerzas democráticas. Sabemos el peligro que corremos y sabemos que lo último que sostiene a Maduro son unas pocas bayonetas porque sabemos la crisis que afecta también a las Fuerzas Armadas”.

“Lo ocurrido ayer es la ratificación de lo que la mayoría de venezolanos saben. Aquí no hay división de poderes y usan las fuerzas policiales para arremeter contra la democracia y los venezolanos que quieren un cambio. El parlamento fue tomado por asalto por cuatro fuerzas: la Faes la PNB, la GNB y el Sebín y alcabalas alrededor de 500 metros”, añadió.

“Yo no sé quién asesoró a Maduro en eso. No solamente obtuvo el rechazo del país sino del mundo porque todos vieron lo que pasó, algo que no tiene ninguna base legal”, acotó el parlamentario.

Sin embargo, Berrizbeitia vaticinó que si el oficialismo decide negarles nuevamente el paso a la sede de la AN, “se hundirán más en el lodo de la violación de DDHH, cerrarán más ventanas para salir ellos del poder de una manera diferente. Y, como te dije, a los que se vendieron entrarán en un lote donde están siendo rechazados”.