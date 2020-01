El diputado José Brito (Anzoátegui) reveló este martes que el presidente de la AN electo en la sede de El Nacional, le habría dado la orden de que «engavetara» el caso de corrupción en Cúcuta, a través del parlamentario Guillermo Luces.



«Yo llevé el caso del «cucutazo», que por cierto, Juan Guaidó a través de un diputado me pretendió dar una orden de que engavetara ese caso y le echara tierrita. ¿Cómo le voy a hacer cuando se robaron un dineral? Inclusive, el diputado era Guillermo Luces, que era el jefe de la fracción. Como no lo engavetamos y nos fuimos a la Fiscalía de Colombia y adelantamos las investigaciones, ellos decían que estábamos investigando a espalda de ellos», dijo Brito.

Por esto se comenzó, según él, con el montaje de «toda una burda maniobra» para que de denunciantes, pasaran a ser denunciados «para procurar dañarnos en lo moral y así descalificar la rebelión».

Y prosiguió: «No creas que solo los 30 diputados que dimos el paso el 5 de enero somos lo que formamos parte de esa rebelión, yo no sabia el carácter disuasivo de perder la visa norteamericana o las amenazas de sanciones», al tiempo de afirmar que, sobre su más reciente sanción por parte de EEUU, «no me sorprende, porque yo fui amenazado por el TIAR y con las sanciones, me amenazaron con quitarme la visa, pero yo no tengo visa».

«Yo le diría al Departamento del Tesoro que revisen los 400 millones que la Usaid ha entregado a las fundaciones y de quiénes son, los familiares, qué grado de afinidad tienen con los jefes del G4, yo podría decir que revisen también el tema de los que asaltaron Monómeros, Citgo o Alunasa», expresó Brito.

«Dennos la oportunidad de salvar a Venezuela»



El diputado también indicó que la rebelión en contra de Juan Guaidó no es para dialogar con el gobierno, sino para construir una «trocha» de salida y pidió al pueblo que les den «una oportunidad» de «salvar» al país.

«No se trata de dialogar, se trata de construir una trocha, una autopista de salida de esta gente. Ustedes pueden seguir las calles de Venezuela pero hay que destrabar esta cosa. ¿Qué ha conseguido la agenda del expresidente (Guaidó)? Muertos, heridos, presos y desesperanza, misma formula, mismo resultado. Dennos la oportunidad de salvar de Venezuela, por favor», dijo, entrevistado por Sergio Novelli.

«Ojalá pudiera hacer una gira y desmontar las maniobras perversas, como que no había quórum, hubo quórum, la lista de asistencia lo tienen y ellos admiten en videos que están en las redes sociales que habían 125 diputados», señaló.

Convocatoria de calle



Por su parte, aseguró que las convocatorias de calle hechas por Guaidó no han tenido resultado y que han sido «famélicas y raquíticas».

«No hubo pueblo. El pueblo se cansó porque los problemas de los políticos solo le importan a los políticos. La gente está asqueada de la política, hay que recomponer la política, lo pido de todo corazón, hagan un esfuerzo todos por salir de esta barbarie», clamó Brito.

En tanto, aseguró que este fin de semana iría a su estado, Anzoátegui, y que hará concentraciones de calle, donde auguró que habrá «un pueblo que está cansado de la situación».