La diputada Amelia Belisario aseguró este lunes que cuando finalmente entraron al Palacio Federal Legislativo ayer, los militares estaban dirigiendo el proceso de instalación y que habían incluso efectivos del Sebin con la cara tapada dentro del recinto.



«Cuando logramos ingresar, vimos el poder militar tratando de someter al poder ciudadano, porque eran ellos quienes dirigían el proceso de instalación de la junta directiva del Parlamento, del representante del pueblo de Venezuela, lo dirigía el poder militar. Inclusive habían funcionarios del Sebin con el rostro cubierto dentro del Palacio Federal Legislativo», denunció Belisario.

Señaló que ayer los encargados del sonido en la AN decidieron no encender los micrófonos porque la junta directiva legal no estaba presente y que fueron parlamentarios chavistas los que dieron la orden de abrir a la fuerza el cuarto para proseguir con la «falsa juramentación».

«Los empleados de la AN decidieron defender la institución y los encargados de sonido no pueden encenderlo hasta que la junta directiva sube al presidio y eso ocurre en cualquier sesión de la AN. No se encienden hasta que el secretario y los demás se instalan en su puesto. Acá diputados le daban la orden a violentos para que destruyeran la puerta del cuarto de audio y destruir el patrimonio nacional, ya que necesitaban audio para su falsa juramentación, las diputadas del régimen dieron la orden», indicó Belisario.

Ayer se llevó a cabo la cuestionada juramentación de Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como directivos de la AN, luego de que se impidiera el paso de los demás diputados.

«¿Cuál era el miedo de que entrara Juan Guaidó con el resto de los diputados? ¿Cuál era el miedo de que entráramos todos juntos desde tempranas horas? ¿Cuál fue el miedo del régimen de impedir que entraran todo los diputados libremente como nos corresponde?», cuestionó la parlamentaria, consultada por TVVenezuela.

En ese sentido, aseguró que el martes se hará la sesión extraordinaria y que «lo que van a seguir viendo es un grupo de diputados apegados a la Constitución».

«Todo lo que demostramos ayer es el compromiso que tenemos con nuestro país, el martes vamos a defender a los venezolanos que decidieron que la AN fuera mayoritariamente del bloque democrático, tengan la garantía de que no todos los diputados se han vendido», acotó.