El diputado Adolfo Superlano (ex Cambiemos -Barinas) aseguró este martes que la dirigencia del llamado G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) no deseaban la investigación contra Rafael Ramírez y Alejandro Betancourt, entre otros.



«Cuando fuimos a la Interpol en Europa, a algunas fiscalías, nos enfrentamos con algunos parlamentarios porque estábamos investigando a Rafael Ramírez, a Betancourt y a la tesorera de Chávez los primeros que chillaron fue la dirigencia del G4», dijo durante su intervención en el Hemiciclo de sesiones de la AN.

Destacó este hecho debe ser investigado, porque «esos diputados salieron a defender a la cúpula».

Superlano, señalado por Armando.Info de participar en hechos de corrupción a través de los Clap, pidio la conformación de una comisión «no como la que ellos creen sino multidisciplinaria, plural, de representantes del G4, del Psuv y de esta fracción para que se profundice esta investigación y se condenen los hechos de corrupción».