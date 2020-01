El abogado de Edgar Zambrano, Francisco Banchs, informó este viernes que fue diferida por segunda vez la audiencia del exprimer vicepresidente de la AN la cual no se ha realizado ya en 5 oportunidades luego que en tres ocasiones el tribunal no tuviera despacho.



«El diferimiento de hoy se debe a la incomparencencia de una de las personas que estaba llamada para la audiencia, en el mes de diciembre cuando fue fijada la oportunidad para la misma faltaron varios imputados y hoy se difirió nuevamente porque faltó uno de los implicados», expresó Banchs.

Destacó que Zambrano ha comparecido en todas las ocasiones que se ha fijado tener su presencia ante la corte, luego de su libertad con medidas cautelares sustitutivas.

“El diputado Zambrano ha concurrido al tribunal todas y cada una de las veces que su presencia ha sido solicitada , desde el momento en que sus defensores lograron juramentarse. El diputado electo en la circunscripción electoral del estado Lara , se encuentra a derecho exigiendo se cumpla con el debido proceso», puntualizó.

Nota de prensa