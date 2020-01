El abogado del diputado Juan Requesens, Joel García, informó este miércoles que su defendido tuvo el derecho a la palabra en la audiencia del día donde denunciaron múltiples torturas a los presos políticos.

“El día de hoy el diputado Juan Requesens pudo tener el derecho a la palabra, igualmente el General Hernández Da Costa tuvo derecho de palabra, en el caso de mi defendido fue interrogado por nosotros, por la defensa, el diputado se negó a responder preguntas a la juez, él se refirió a esta pantomima de juicio que se está haciendo y sucedieron cosas importantes. Da Costa se refirió sobre las torturas que fue objeto, sufridas con la única intención de incriminar, con la intención de que él nombrara a varios políticos venezolanos para obtener su libertad, entre esos políticos, por supuesto a Requesens, que inculpara a Julio Borges, a María Corina Machado y a varios políticos más”, detalló García a los medios de comunicación en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El jurista agregó que “ese General detenido y hoy presentado junto a Requesens denunció la forma en que fue torturado, pero lo grave de esas denuncias es que dijo que el Fiscal del Ministerio Público, Farik Mora, estaba presente cuando se le torturaba, que él es testigo de todas esas torturas, por ello, al final de la comisión de la audiencia, la juez llamó la atención a Requesens diciéndole que fue irrespetuoso, llamó la atención también a la defensa diciendo que estábamos indiferentes a ese comportamiento del diputado Requesens. Lo grave es que un detenido decía que Mora estaba presente cuando lo torturaban, y de eso la juez no decía absolutamente nada, y la increpé que debía denunciar esos hechos, porque ella es una funcionaria que está obligada a denunciar porque Mora debería inhibirse mutuo propio, porque fue señalad directamente, y peor aún es que la juez dijo que a la declaración de Requesens no le vio ninguna importancia y no iba a tomar nota de nada. Entonces a todas luces nos dice que está parcializada y que no le importa lo que diga el diputado, y esa es la situación que vivimos en este falso juicio”.

“El parlamentario simple y llanamente se refirió a su inocencia, que él es un preso político, y que los ejecutores de esas órdenes políticas son el Ministerio Público y el mismo tribunal. Todos ellos saben que Requesens es inocente de todo lo que le están acusando y solo están cumpliendo órdenes sin emitir justicia. El Ministerio Público no está cumpliendo con su rol de investigar y buscar la verdad de los hechos para que la juez pueda llegar a un final término”, finalizó.

