Juan Guillermo Requesens, padre del diputado a la AN, Juan Requesens, indicó este miércoles que el juicio a su hijo es un “sicariato judicial” encabezado por la juez Enid López y los fiscales designados.

“En la audiencia donde la Fiscalía está presentando a los testigos, supuestos testigos, yo no sé de qué, lo que sí es cierto es que los diputados no pudieron entrar, ni representantes de la UE ni de Suiza. Son conscientes que el caso del diputado Requesens ha sido una violación flagrante de sus derechos humanos, de sus derechos como diputado. Una vez más la juez y las autoridades violando la Constitución”, detalló Requesens en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El padre de parlamentario detenido agregó que “no sabemos a qué hora comenzó el juicio, ni en qué fase están ahorita, no tenemos idea de nada, estamos esperando y no sabemos a qué hora saldremos de aquí, ha sido un ataque constante a la AN y a todo el que piense distinto. Eso constituye una violación de DDHH y el día de mañana deberán responder a la justicia, pero no en una venganza, sino en una justicia divina y esperamos que en el día de mañana se recupere el estado de derecho en Venezuela”.

“Está claro y evidente, yo he entrado a las audiencias, y no se le permite acceso a demás familiares y eso que es un juicio público. Este es un circo, un sicariato judicial encabezado por la juez Enid López y los fiscales, de manera que entrando la comunidad internacional y los diputados se pone en evidencia de que esto es un juicio ilegal, viciado, donde no hay estado de derecho y se ve la parcialidad de la juez en este caso”, finalizó Requesens.

Port su parte, la diputada Delsa Solorzano sostuvo que “el acoso contra el Parlamento se ha incrementado de manera notable durante los últimos meses y todo el país lo sabe que desde que ganamos, comenzó este ataque contra el Parlamento. Requesens tiene 53 días secuestrado, y esto no es un juicio sino un circo. Vemos como también está en desaparición forzada Gilber Caro e Ismael León, y también está preso Roberto Marrero. Hoy vemos como Requesens está sometido a un juicio que no es tal, y la voluntad ciudadana no se respeta en Venezuela. Hacen entender que el voto del venezolano no vale de nada, voto sobre parlamentarios electos democráticamente”.

Y la parlamentaria Amelia Belisario añadió que “lo que busca el régimen está muy claro, es sembrar miedo y terror en todos aquellos que hemos decidido dar una lucha valiente, y sobre todo una lucha con dignidad por el compromiso que tenemos con el país, con el futuro del país, y nosotros vamos a seguir luchando. En 533 días el régimen no ha podido acallar la voz de Requesens. Debemos seguir juntos, el régimen quiere miedo, y el miedo tenemos que abandonarlo”.

